ETV Bharat / state

गर्भावस्था में प्लास्टिक के इस्तेमाल से डायबिटीज का खतरा; हो सकती है बच्चे की मौत, जानिए कितना खतरनाक है बिस्फेनॉल ए

161 गर्भवतियों पर किया अध्ययन : इसके अलावा शिशु का आकार सामान्य से बड़ा रह सकता है. पीलिया होने के साथ गर्भ में ही शिशु की मौत भी हो सकती है. वहीं, मां को भविष्य में मधुमेह की स्थायी समस्या होने का जोखिम भी रहता है. यह अध्ययन 161 गर्भवती महिलाओं पर किया गया. इन्हें दो समूहों में बांटा गया.

मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक : केजीएमयू की स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रो. सीमा मेहरोत्रा के मुताबिक, प्लास्टिक के उत्पादों के उपयोग से गर्भावस्था में मधुमेह होने से मां और उसके शिशु दोनों के लिए खतरा होता है. इसकी वजह से प्रसव समय से पहले ही हो सकता है.

डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान और आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के साझा अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है. ऐसे में गर्भधारण करने के बाद महिलाओं को प्लास्टिक के उत्पादों से दूर रहना चाहिए

लखनऊ : 'गर्भावस्था के दौरान प्लास्टिक से बने उत्पाद जच्चा-बच्चा के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं. बिस्फेनॉल ए रसायन से प्लास्टिक के सामानों को तैयार किया जाता है. इनके इस्तेमाल से गर्भवती को डायबिटीज हो सकता है. इसके अलावा गर्भ में ही बच्चे की मौत भी हो सकती है'.

अध्ययन में ये चिकित्सक रहे शामिल : पहले समूह में गर्भावस्था की अवधि में मधुमेह से पीड़ित और दूसरे में सामान्य महिलाएं थीं. इनके मूत्र का नमूना लेकर उसमें बिस्फेनॉल ए रसायन और खून में ग्लूकोज के स्तर की जांच की गई. अध्ययन में डॉ. प्रभाव के. अग्रवाल, डॉ. शिव एस यादव, डॉ. रुचिका गर्ग, डॉ. कामना सिंह, डॉ. संदीप्ता के. पांडा, डॉ. मनीष आर. कुलश्रेष्ठ, डॉ. आशीष गौतम, डॉ. निखिल पुर्सनानी, डॉ. प्रशांत गुप्ता, डॉ. गौरव गुप्ता शामिल रहे.

इन उत्पादों में पाया जाता है बिस्फेनॉल ए रसायन : प्रो. सीमा ने बताया कि बिस्फेनॉल ए एक सिंथेटिक रसायन है. यह रसायन पानी की बोतलों, खाद्य भंडारण कंटेनर और कुछ खाद्य डिब्बों की आंतरिक कोटिंग में पाया जाता है. इन प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल करने से महिला के शरीर में यह रसायन पहुंचता रहता है. यह रसायन गर्भावस्था के दौरान गंभीर जोखिम पैदा करता है.

शहरी क्षेत्र में गर्भावस्था में मधुमेह की समस्या ज्यादा : डॉ. सीमा मेहरोत्रा ने बताया कि गर्भावस्था में मधुमेह गर्भ की अवस्था के दौरान विकसित होता है. गर्भावस्था के हार्मोन से इंसुलिन रुकने की वजह से महिला के खून में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में प्रसव के बाद यह स्तर सामान्य हो जाता है.

गर्भावस्था में प्लास्टिक का इस्तेमाल खतरनाक. (Photo Credit; ETV Bharat)

शहरी क्षेत्र में 17.8 फीसदी और अर्द्धशहरी क्षेत्र में 13.8 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 9.9 फीसदी महिलाएं इससे पीड़ित पाई गईं.

सामान्य महिलाओं में इतना होता है बिस्फेनॉल ए का स्तर : डॉ. सीमा मेहरोत्रा ने बताया कि इस अध्ययन में देखा गया कि गर्भावस्था में मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में बिस्फेनॉल ए रसायन का स्तर 41.17 माइक्रोग्राम प्रति लीटर था. वहीं, सामान्य महिलाओं में इस रसायन का स्तर 14.19 माइक्रोग्राम प्रति लीटर ही था. इस तरह सामान्य के मुकाबले मधुमेह पीड़ित महिलाओं में बिस्फेनॉल ए रसायन का स्तर करीब तीन गुना मिला.

यह भी पढ़ें : पहला बच्चा प्रीमेच्योर तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा?, डॉक्टरों के अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा