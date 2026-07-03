ETV Bharat / state

Plastic Bag Free Day: उदयपुर की खूबसूरती पर 'सिंगल-यूज प्लास्टिक' का दाग, संकट में पिछोला और फतेहसागर!

उदयपुर: अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता, भव्य महलों और कांच की तरह चमकती झीलों के लिए दुनिया भर में मशहूर 'झीलों की नगरी' उदयपुर आज एक बड़े पर्यावरणीय संकट के मुहाने पर खड़ी है. देश-दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह खूबसूरत शहर अब 'सिंगल-यूज प्लास्टिक' के बढ़ते जाल से हांफ रहा है. आज 'अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस' के मौके पर यह मुद्दा सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि शहर के वजूद को बचाने की एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरा है.

हर साल पर्यटकों से गुलजार रहने वाले उदयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिछोला, फतेहसागर और स्वरूपसागर जैसी ऐतिहासिक झीलें मानवीय लापरवाही का शिकार हो रही हैं. शहर के बाजारों और घरों से निकलने वाला प्लास्टिक बैग और ठोस कचरा, बारिश के पानी के साथ बहकर नालों के रास्ते पहले आयड़ नदी और फिर इन झीलों के सीने में समा रहा है. यह तैरता हुआ प्लास्टिक न सिर्फ झीलों की सदियों पुरानी खूबसूरती को लील रहा है, बल्कि पानी की गुणवत्ता को बिगाड़कर जलीय जीवों के जीवन पर भी काल बनकर मंडरा रहा है.

शहर में फैला प्लास्टिक कचरा (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- सिंगल यूज प्लास्टिक बन रही गोवंश के जान की दुश्मन, आदत सुधारें तो बच जाएगी इनकी जान

सिंगल-यूज प्लास्टिक झीलों के लिए खतरा: झील प्रेमी अनिल मेहता बताते हैं कि बारिश शुरू होते ही शहर की नालियों और ड्रेनेज सिस्टम में फंसे प्लास्टिक बैग, बोतलें और अन्य कचरा तेज बहाव के साथ आयड़ नदी में पहुंच जाते हैं. नदी के कई हिस्सों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ठोस कचरे के ढेर आसानी से दिखाई देते हैं. यही कचरा आगे बहकर उदयपुर की झीलों तक पहुंचता है. कई स्थानों पर झीलों के किनारों पर प्लास्टिक कचरे का जमाव साफ दिखाई देता है. पॉलीथिन न केवल झीलों की सुंदरता को बिगाड़ रही है, बल्कि नालियों को जाम कर जलभराव जैसी समस्याएं भी पैदा कर रही है, जिससे गंदा पानी झीलों में मिलकर प्रदूषण बढ़ा रहा है.

प्लास्टिक कचरे से पटा नाला (ETV Bharat Udaipur)

जलीय जीवों के लिए भी खतरा: पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. सुरेश शर्मा के अनुसार प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होती. समय के साथ यह छोटे-छोटे माइक्रोप्लास्टिक कणों में बदल जाती है, जो पानी में मिलकर मछलियों और अन्य जलीय जीवों के शरीर में पहुंच जाते हैं. यही माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्लास्टिक कचरे पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो झीलों का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है.