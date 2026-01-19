चलती ट्रेन में सांप से मचा हड़कंप! सामने आई सच्चाई तो चौंक गए पैसेंजर

चलती ट्रेन में सांप से मचा हड़कंप! सामने आई सच्चाई तो चौंक गए पैसेंजर
स्नैक कैचर कोच में पहुंचा और जांच में डमी स्नैक निकला, जो किसी यात्री के बच्चे का गिर गया था.
Published : January 19, 2026 at 11:50 AM IST
कोटा: कोटा रेल मंडल में रविवार रात चलती ट्रेन में सांप की सूचना से हड़कंप मच गया. अजमेर से वाया कोटा होते जबलपुर जाने वाली दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप की सूचना से यात्रियों एवं सुरक्षाकर्मियों में अफरा तफरी मची रही. आनन फानन में स्नैक कैचर को बुलाया गया, जिनकी जांच में यह डमी स्नैक निकला, जो ट्रेन में खेल रहे बच्चे का गिर गया था. स्नैक कैचर की पुष्टि के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 12182 अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस के बी-1 कोच में रविवार को सांप होने की सूचना मिली. सूचना ट्रेन के वेंडर स्टाफ को दी. शाम 7:30 सवाई माधोपुर में ट्रेन की जांच की गई, लेकिन सांप नहीं मिला. इसके बाद रात में ट्रेन के कोटा पहुंचने से पहले ही स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुला लिया गया. ट्रेन जैसे ही 9:30 बजे कोटा पहुंची, प्लेटफार्म नंबर चार पर गोविंद शर्मा ने उसकी जांच शुरू की. काफी तलाशी के बाद ट्रेन में केवल डमी स्नैक मिला. सवाई माधोपुर में जांच के कारण ट्रेन 10 मिनट लेट हुई, जबकि कोटा में जांच में ज्यादा समय नहीं लगा. ट्रेन 30 मिनट के आसपास देरी से आई और इतनी ही देरी से रवाना हुई. घटना के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी भी मौके पर आए.
बच्चे का टॉय था: स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि ट्रेन की जांच में नकली और डमी स्नैक मिला. इसे रेलवे अधिकारियों को दिखा दिया. बाद में पड़ताल में सामने आया कि ट्रेन के यात्री कृष्ण कुमार यादव के बच्चा अजय के पास यह सांप (टॉय) था. यह रबर और प्लास्टिक का स्नैक था, जिससे वह खेल रहा था. गलती से गिर गया था. बच्चे को डमी स्नैक लौटा दिया. ट्रेन के बी-1 और बी-2 कोच को चेक किया था. पूरी क्लीयरेंस पर ट्रेन को आगे रवाना किया.
