जहां बैठते हैं तहसीलदार वहां की छत का प्लास्टर भरभराकर गिरा, टल गया बड़ा हादसा
प्लास्टर रात के वक्त गिरा, दिन का वक्त होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 5:57 PM IST
दुर्ग: सरकारी भवनों की मजबूती को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं. लोगों के मन में ये धारणा भी होती है कि सरकारी भवनों का निर्माण मजबूती से नहीं किया जाता. बुधवार की रात पाटन तहसील दफ्तर की छत का प्लास्टर भरभराकर गिर पड़ा. गनीमत रही की हादसा देर रात हुआ. अगर दिन का वक्त रहता और दफ्तर में कर्मचारी मौजूद रहते, तो बड़ा हादसा हो सकता था.
तहसीलदार की कुर्सी के ऊपर गिरा छत का प्लास्टर
आज सुबह जब दफ्तर का ताला खोला गया तो लोगों ने देखा की छत का एक बड़ा हिस्सा जो प्लास्टर का था, वो टेबल और उसके आस-पास गिरा पड़ा है. ऊपर से गिरा मलबा काफी मात्रा में टेबल और कुर्सी पर पड़ा मिला. टेबल पर रखे दस्तावेज और कंप्यूटर सहित कई उपकरण मलबे की चपेट में आने से टूट गए. कमरे में रखे दस्तावेज भी बिखर गए.
टल गया बड़ा हादसा
बाद में कर्मचारियों की मदद से वहां पड़े मलबे को धीरे-धीरे कर हटाया गया. लोगों को डर था कि कहीं मलबा साफ करने के दौरान फिर से प्लास्टर न गिर पड़े. इस हादसे ने तहसील कार्यालय भवन की स्थिति और वहां काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कर्मचारियों ने बताया कि ऊपर से मलबा सीधे तहसीलदार की कुर्सी के ऊपर गिरा है.
जल्द भवन के मरम्मत की उठी मांग
पाटन तहसील कार्यालय आम लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने कागजात और राजस्व संबंधी दस्तावेजों को बनवाने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में भवन की जर्जर स्थिति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. लोगों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए भवन के अन्य हिस्सों की भी जांच कराने और आवश्यक मरम्मत किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है.