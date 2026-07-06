अलवर में सरकारी अस्पताल के कमरे का प्लास्टर गिरा, चिकित्सक व मरीज घायल
एडीएम सिटी ने अस्पताल के पीएमओ को जर्जर कमरों को चिह्नित कर वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए हैं.
Published : July 6, 2026 at 2:28 PM IST
अलवर: शहर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में सोमवार को छत का प्लास्टर डॉक्टर की टेबल पर ही आकर गिर गया. उस समय डॉक्टर मरीज देख रहे थे. इस घटना में डॉक्टर व मरीज दोनों घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही एडीएम सिटी अंबालाल मीणा पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया. अलवर में चिकित्सा भवनों में यह हादसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल व शिशु अस्पताल में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं.
एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि अस्पताल में मरीजों का अधिक दबाव है, ऑक्सीजन प्लांट भी अस्पताल की पहली मंजिल पर बनाया गया है. इससे भी नुकसान की आशंका रहती है. उन्होंने कहा कि परिसर में जहां-जहां भी स्थिति खराब है, उसकी एक रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग में सुधार किया जा सके. परिसर में ऐसे जर्जर स्थानों को चिह्नित कर तत्काल प्रभाव से उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश पीएमओ को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सुधार किए जाएंगे. घटना की सूचना पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में तत्काल कार्य कराने की बात कही.
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घायल हुए डॉ. सीताराम अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को वह अस्पताल पहुंचकर मरीजों को देखने के लिए अपने कमरे में बैठे थे. , इस दौरान छत का प्लास्टर ऊपर आ गिरा. इस घटना में वह चोटिल हैं. डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि घटना के दौरान वह एक महिला मरीज को देख रहे थे, जिसे भी नाक पर चोट लगी है. उन्होंने बताया कि उनके सिर के ऊपर पत्थर गिरा, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा. हालांकि इस घटना के बाद तुरंत वह मरीज को लेकर बाहर निकल गए. उन्होंने बताया कि इसके बाद पूरे कमरे की छत का प्लास्टर गिर गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल कमरे को बंद किया गया है. इस घटना में घायल हुई युवती टीना ने बताया कि वह काला कुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुंची थीं. जब वह डॉक्टर को परेशानी बता रही थीं, तो छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे वह घायल हो गईं. फिलहाल युवती का उपचार भी सैटेलाइट अस्पताल के फीमेल वार्ड में जारी है. स्टाफ के अनुसार अस्पताल की लैब भी जर्जर अवस्था में है.