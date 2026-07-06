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अलवर में सरकारी अस्पताल के कमरे का प्लास्टर गिरा, चिकित्सक व मरीज घायल

डॉक्टर की टेबल पर गिरा प्लासास्टर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में सोमवार को छत का प्लास्टर डॉक्टर की टेबल पर ही आकर गिर गया. उस समय डॉक्टर मरीज देख रहे थे. इस घटना में डॉक्टर व मरीज दोनों घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही एडीएम सिटी अंबालाल मीणा पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया. अलवर में चिकित्सा भवनों में यह हादसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल व शिशु अस्पताल में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं. एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि अस्पताल में मरीजों का अधिक दबाव है, ऑक्सीजन प्लांट भी अस्पताल की पहली मंजिल पर बनाया गया है. इससे भी नुकसान की आशंका रहती है. उन्होंने कहा कि परिसर में जहां-जहां भी स्थिति खराब है, उसकी एक रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग में सुधार किया जा सके. परिसर में ऐसे जर्जर स्थानों को चिह्नित कर तत्काल प्रभाव से उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश पीएमओ को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सुधार किए जाएंगे. घटना की सूचना पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में तत्काल कार्य कराने की बात कही.