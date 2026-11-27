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हो गई ग्रीन प्लास्टिक की एंट्री, 6 महीने में मिट जाएगा सस्टेनेबल प्लास्टिक का नामोनिशान

इंदौर: देश भर में हर साल भारी मात्रा में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के इको फ्रेंडली विकल्प के तौर पर ग्रीन प्लास्टिक तैयार किए जाने के साथ सस्टेनेबल पैकेजिंग की शुरुआत हो गई है. यह पहला मौका है जब इंडियन प्लास्टिक फोरम के मंच पर कई कंपनियां अब ग्रीन प्लास्टिक के साथ भविष्य के सस्टेनेबल पैकेजिंग का लाइव डेमो कर रही हैं.

इन कंपनियों में गुजरात, बेंगलुरु के अलावा मध्य प्रदेश की कुछ इकाइयां हैं जो अब मक्का के स्टार्च बेस ग्रेन्यूल और कृषि आधारित अवशेष से ऐसा पैकेजिंग मैटेरियल तैयार कर रही हैं जो उपयोग के बाद अगले 6 महीने में मिट्टी या पानी के संपर्क में आने पर ग्रीन वेस्ट की तरह खुद ही प्राकृतिक तरीके से नष्ट हो जाएगा. इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञ और कंपनियों के प्रतिनिधियों का दावा है कि प्राकृतिक उत्पादों से तैयार होने के कारण इस सस्टेनेबल पैकेजिंग मैटेरियल से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा. ॉ

यही वजह है कि इस साल जब आईपीपीएफ द्वारा प्लास्टिक इंडस्ट्री के विकास और इनोवेशन के साथ तकनीकी सहयोग के लिहाज से सालाना आयोजित होने वाले आयोजन (प्लास्ट पैक 2026) की थीम इनोवेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी क्रिएटिंग अपॉर्च्युनिटी रखी गई. इस पहल के फलस्वरूप इंदौर के मंच पर देश की ऐसी कई कंपनियां सस्टेनेबल पैकेजिंग मैटेरियल तैयार करने की आधुनिक मशीनों और उनसे तैयार हो रहे सस्टेनेबल ग्रीन प्लास्टिक के साथ मैदान में उतरीं.

इन हालातों में देश के 450 से ज्यादा प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन इंडियन प्लास्ट पैक फोरम (आईपीपीएफ) के मंच पर जुटे. इनके बीच भी प्लास्टिक के उत्पाद तैयार करने के बाद इसका पर्यावरण आधारित निस्तारण बड़ी चुनौती है.

दरअसल देश में तेजी से बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग और पैकेजिंग के चलते हर साल 38 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पैकेजिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यह कचरा न केवल पर्यावरण बल्कि देश की नदियों और तमाम जल स्रोतों को दूषित करने का बड़ा कारण है. इतना ही नहीं तमाम शहरों से इसकी सफाई और निस्तारण भी काफी खर्चीला है.

प्लास्ट पैक 2026 के आयोजन में बेंगलुरु से अपनी मशीनरी के साथ सस्टेनेबल प्लास्टिक निर्माण का प्रदर्शन कर रहे गुरुचरण इंडिया कंपनी के धनंजय कुमार बताते हैं "मक्का के छिलके और इंडस्ट्रियल वेस्ट से उनकी मशीन पहले पॉलीमर जैसा पैकेजिंग मैटेरियल तैयार करती हैं. इसी मैटेरियल से इको फ्रेंडली प्लास्टिक ग्रेन्यूल या दाने तैयार होते हैं." उन्होंने कहा, अब इस तरह का मैटेरियल बनाने की सामग्री और रॉ मैटेरियल भारत में भी उपलब्ध है. इसलिए वह अब इसी तकनीक पर इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्लास्टिक के निर्माण पर फोकस कर रहे हैं. उन्होंने बताया देशभर में इस पैकेजिंग मैटेरियल एवं इसे तैयार करने वाली मशीन को प्राथमिकता दी जा रही है.

पानी या लिक्विड के संपर्क में आने पर 15 दिन में खत्म हो जाता है प्लास्टिक मैटेरियल

गुजरात से इको फ्रेंडली पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली अपनी मशीन के साथ इंदौर पहुंचे युग इंडस्ट्री के हीरालाल पवार क्या कहना है कि उनकी मशीन से जो प्लास्टिक मैटेरियल तैयार हो रहा है वह पानी या लिक्विड के संपर्क में आने पर 15 दिन में खत्म हो जाता है. इसी प्रकार मिट्टी के संपर्क में आने पर 4 महीने में वह प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है.

उन्होंने कहा, इसे बनाने में दो तरह के ग्रेन्यूल्स का उपयोग हो रहा है एक की उपलब्धता भारत में है जबकि दूसरा फिलहाल चीन से इंपोर्ट करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया पैकेजिंग इंडस्ट्री में यही ट्रेंड रहा तो भविष्य में रॉ मटेरियल के लिए चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और भारत में ही पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्लास्टिक इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ करेगी. उन्होंने कहा देश की जो कंपनियां प्लास्टिक तैयार कर रही हैं. उनकी आने वाली पीढ़ियां को भी प्लास्टिक का खतरा झेलना है. इसलिए अब सभी की प्राथमिकता इनोवेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी की ओर है.

इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल ने कहा "भारत सरकार ने प्लास्टिक उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए जो मापदंड निर्धारित किए हैं उसमें प्लास्टिक के वजन पदार्थ में रीसाइकलिंग पदार्थ को मिक्स करना जरूरी किया गया है. इसलिए तमाम कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद और अन्य तकनीकी सहायता से प्लास्टिक में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ की मिक्सिंग कर रही हैं."

कुछ कंपनियों ने पूरी तरह से प्राकृतिक और सस्टेनेबल पैकेजिंग मैटेरियल बनाना शुरू किया

इसके अलावा कुछ कंपनियों ने अब पूरी तरह से प्राकृतिक और सस्टेनेबल पैकेजिंग मैटेरियल बनाना शुरू कर दिया है जो अब इंदौर में अपने प्रॉडक्ट का प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रयासों के चलते कागज का पैकेजिंग मैटेरियल का उपयोग घटेगा और प्लास्टिक के बढ़ते खतरे पर भी समय रहते नियंत्रण पाया जा सकेगा.