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हरियाली की पाठशाला : पहले जहां रेत था, वहां अब 600 पेड़, बच्चियों की मदद से ऐसे हुआ सपना साकार

परिसर को हरा भरा बनाने का लाभ भी मिला. पहले जहां स्कूल में 84 बालिकाएं थीं, आज वही संख्या बढ़कर 221 हो गई है.

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केजीबीवी का हरा भरा स्कूल परिसर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 12:31 PM IST

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बाड़मेर: रेगिस्तान की रेत के बीच हरियाली का सपना जब संकल्प से जुड़ता है तो तस्वीर खुद-ब-खुद बदलने लगती है. बाड़मेर जिले के रामसर ब्लॉक के सियानी गांव में कभी रेत के टीले, बाबुल की कंटीली झाड़ियां और वीरान दिखने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ( केजीबीवी) आज हरियाली की चादर ओढ़े हुए हैं.

इस विद्यालय में 100 से अधिक सहजन, 20 गुंदी और 10 बेर के पेड़ों के साथ 600 से अधिक विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे, औषधीय वनस्पति और फूलों की महक विद्यार्थियों और आगंतुकों का स्वागत करती है. विद्यालय का बदला हुआ स्वरूप न केवल इसकी सुंदरता बढ़ा रहा है, बल्कि यहां पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रकृति के साथ जुड़कर सीखने का अवसर भी दे रहा है.

केजीबीवी-3 सियानी की संस्था प्रधान राजराजेश्वरी उपाध्याय (ETV Bharat Barmer)

हराभरा बनाने का संकल्प : केजीबीवी-3 सियानी की संस्था प्रधान राजराजेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि जब उनकी यहां पोस्टिंग हुई थी तब परिसर में रेत के टीले और बबूल की कंटीली झाड़ियां थीं. उसे देखकर उन्होंने मन में संकल्प लिया कि विद्यालय को हराभरा बनाएंगी. लगभग 4 साल पहले बाबुल की झाड़ियों की कटाई-छटाई कर परिसर साफ किया. उस समय विद्यालय में करीब 84 बालिकाएं थीं और पानी की भी समस्या थी.

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कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का पुराना फोटो (ETV Bharat Barmer)

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अब इस तरह दिखता है स्कूल परिसर (ETV Bharat Barmer)

बालिकाओं के सहयोग से 50 पौधे लगाकर शुरुआत की. कुछ समय बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए. उन्होंने बताया कि उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं था, बल्कि उन्हें पेड़ बनाना था. अब तक 600 से अधिक पेड़-पौधे विकसित किए जा चुके हैं. आज परिसर में हर तरफ हरियाली है और सुबह-शाम पक्षियों की चहचहाहट मन को सुकून देती है. परिसर को हरा भरा बनाने का लाभ स्कूल को भी मिला. पहले जहां स्कूल में 84 बालिकाएं थी, आज वही संख्या बढ़कर 221 हो गई है.

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छायादार हुआ स्कूल परिसर (ETV Bharat Barmer)

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पानी की हर बूंद बनी जीवनदाता : वर्तमान में परिसर में नीम, सिरस, शीशम, कनेर, गुलमोहर, गुड़हल, हेज, ग्वारपाठा सहित 600 से अधिक छायादार, औषधीय और सजावटी पौधे हैं. साथ ही अपराजिता, बोगनवेलिया, नीम-गिलोय जैसी बेलें भी परिसर की शोभा बढ़ा रही हैं. इस सत्र में पौधों की संख्या 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है. उपाध्याय ने बताया कि पेड़-पौधों के लिए पानी सबसे बड़ी चुनौती थी. समाधान के लिए पानी की हर बूंद को उपयोगी बनाने की सोच अपनाई. हाथ-मुंह धोने, कपड़े और बर्तन धोने के बाद निकलने वाले पानी को पाइपलाइन के जरिए पौधों तक पहुंचाया जाता है. रसोई के कचरे से परिसर में ही जैविक खाद भी तैयार की जाती है. संस्था प्रधान की दूरदर्शी सोच, शिक्षकों के सहयोग और बालिकाओं की मेहनत ने साबित कर दिया कि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कम संसाधनों में भी बदलाव संभव है. आज यह आवासीय विद्यालय रेत के बीच 'हरियाली की पाठशाला' के मॉडल के रूप में उभरा है.

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