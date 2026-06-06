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आम के बाग का करिश्माई 'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो; जरूर लगाएं यह पौधा, 20-30% बढ़ेगा उत्पादन

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 100 पेड़ों का बाग लगाना है, तो कम से 9 पौधे बॉम्बे ग्रीन के जरूर लगाने चाहिए.

आम के बाग का करिश्माई 'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो.
आम के बाग का करिश्माई 'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:04 AM IST

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मेरठ: जुलाई-अगस्त और सितंबर आम का बाग लगाने का सबसे बेहतर समय होता है. ऐसे में किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाग में कौन सी ऐसी वैरायटी लगाई जाए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो. मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि 'बॉम्बे ग्रीन' वैरायटी को आम के बाद में जरूर लगाना चाहिए. इससे उत्पादन 20-30% तब बढ़ जाता है.

बॉम्बे ग्रीन इसे आमतौर पर मालदा नाम से भी जाना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 100 पेड़ों का बाग लगाना है, तो कम से 9 पौधे बॉम्बे ग्रीन के जरूर लगाने चाहिए. यानि हर 10 पौधों पर 1 पौधा बॉम्बे ग्रीन का लगाने से किसानों को बंपर फायदा होगा. यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो आम के प्रगणन में कमी आ जाती है. फल कम लगते हैं, जिससे किसानों का नुकसान हो सकता है.

जरूर लगाएं यह पौधा, 20-30% बढ़ेगा उत्पादन. (Video Credit: ETV Bharat)

बॉम्बे ग्रीन क्यों जरूरी: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार राणा ने बताया कि आने वाले जुलाई और अगस्त का समय बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है. इसके लिए तैयारी भी पहले से करनी होती है.

उन्होंने बताया कि किसान आम का बाग लगाना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉम्बे ग्रीन यानी मालदा वैरायटी को जरूर लगाना चाहिए. यह बेहतरीन पोलेनाइजर (परागणकारी) के तौर पर काम करता है.

यह फ्रूट सेटिंग में काफी मदद करता है. यह प्रसिद्ध अल्फांसो आम से काफी मिलता-जुलता होता है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि फ्रूट सेटिंग के लिए यह बेहद जरूरी है. वह बताते हैं कि जो किसान भाई यह कहते हैं कि उनके यहां फ्रूट सेट नहीं हो रहा, या फिर आम की उपज कम आ रही है, तो किसानों या ऐसे बागवानों को अपने बाग में बॉम्बे ग्रीन वैरायटी के पौधे जरूर लगाने चाहिए.

आम के बाग का करिश्माई 'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो.
आम के बाग का करिश्माई 'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्पादन बढ़ाने में सहायक: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उद्यान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट साइंस डॉ. गोविंद विश्वकर्मा बताते हैं कि आमतौर पर किसान आम के बागान लगते हैं और जब फूल आता है, उसे देखकर किसानों को खुशी होती है. बाद में जब देखते हैं आखिर में फलों की संख्या काफी कम नजर आ रही है, तो किसान परेशान हो जाते हैं. फूल यानी बौर तो खूब आया लेकिन फल उतने नहीं आए.

अगर हर 9 में पौधे के बाद अगर बाग में 10 पौधा बॉम्बे ग्रीन का लगा दिया जाए तो फिर प्राकृतिक पर-परागण (Cross-Pollination) होता है. अब अगर परागण बढ़ जाएगा तो फल भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे. बॉम्बे ग्रीन में कुछ स्व-असंगतता (Self-Incompatibility) पाई जाती है. इसलिए बेहतर उत्पादन के लिए पर-परागण (परागणकर्ता कीटों द्वारा) अत्यधिक प्रभावी भी होता है.

बेहद लाजवाब खुशबू: मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मेरठ में लगभग 17 हजार हेक्टेयर भूमि पर आम के बाग हैं. जब भी आम के बाग लगाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से बाग में व्यवसायिक प्रजातियां जैसे चौसा, लंगड़ा, दशहरी की प्रजाति लगाई जाती है. इसमें बॉम्बे ग्रीन को भी शामिल करना चाहिए. उसे आम भाषा में नकली मालदा भी कहते हैं. किसी भी बाग को लगाने के लिए इस वैरायटी के पौधे लगाने बेहद ही आवश्यक हैं.

अगर किसी बाग में 100 पौधे बाकी वैरायटी के लगाए गए हैं तो 10 पौधे बॉम्बे ग्रीन के भी लगाने चाहिए. इससे बाग में परागण बेहतर हो जाएगा. फल बढ़ेंगे और बंपर पैदावार होती है. आम में सेल्फ पोलराइजेशन नहीं होता. ऐसे में जब इस वैरायटी को बाग में लगाया जाता है तो यह पर परागण का काम करता है. यह बेहद ही अनोखी मनमोहने वाली खुशबू भी देता है.

'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो का पेड़.
'बॉम्बे ग्रीन' मैंगो का पेड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे तैयार करें बाग के गड्ढे: जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि क्योंकि अब जून का महीना चल रहा है और ऐसे में गर्मी भी खूब है. अगर किसान भाई आम का बाग लगाना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल उपयुक्त समय है. उन्हें भूमि पर जहां पर बाग लगाना है, वहां गड्ढे खोदकर कर तैयार कर लेना चाहिए.

उनकी मिट्टी बाहर निकाल देनी चाहिए, इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक तो गर्मी की तपिश के चलते अगर उस मिट्टी में किसी भी तरह के खतरनाक कीटाणु हैं, तो वह सभी समाप्त हो जाएंगे और जब बरसात के सीजन में जुलाई से सितंबर पर उसमें आम लगा सकते हैं.

बॉम्बे ग्रीन सेहत का खजाना: बॉम्बे ग्रीन का स्वाद हर किसी को पसंद आता है और इसकी सुगंध तो जैसे अपना दीवाना बना लेती है. हालांकि इस आम की गुठली बड़ी होती है रेशा (Fiber) कम होता है. विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत बॉम्बे ग्रीन होता है. वैज्ञानिक तो यह भी बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आंखों की रोशनी के लिए भी यह आम फायदेमंद होता है.

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