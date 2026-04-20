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कुल्लू में एक साल में छाएगी हरियाली! इतने हेक्टेयर भूमि पर होगा पौधारोपण

कुल्लू में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत साल 2026-27 में पौधारोपण किया जाएगा.

Plantation in Kullu
कुल्लू में रोपी जाएगी हरियाली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 5:27 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत अब जिला कुल्लू में वन विभाग द्वारा साल 2026-27 के लिए भी योजना तैयार कर ली गई है. इस योजना के तहत वन विभाग कुल्लू द्वारा विभिन्न स्वयं सहायता समूह, युवक मंडल और महिला मंडलों के जरिए पौधारोपण किया जाएगा. वन विभाग कुल्लू के मुताबिक आगामी वर्ष में 326 हेक्टेयर में 2 लाख 53 हजार 700 पौधे रोपे जाएंगे. जिस पर 3 करोड़ 91 लाख 80 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी. इसके अलावा साल 2027 के जुलाई माह में बीते साल के पौधारोपण कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी. अगर स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया पौधारोपण 50% तक सुरक्षित रहता है, तो उन्हें फिर से 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

90 समूहों की सहायता से हुआ पौधारोपण

जिला कुल्लू वन विभाग के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत साल 2025 और साल 26 के तहत भी 200 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया गया था. इसमें 90 विभिन्न समूह की सहायता से 1 लाख 60 हजार पौधे रोपे गए और इस पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च किया गया. बीते साल किए गए पौधारोपण का कार्यक्रम जुलाई महीने में शुरू किया गया था और साल 2026 के जुलाई माह में 1 साल पूरा होने पर इस पौधारोपण की समीक्षा भी की जाएगी. ऐसे में आगामी योजना को लेकर भी वन विभाग ने योजना तैयार कर ली है और बरसात के मौसम में इस पौधारोपण के कार्य को अंजाम दिया जाएगा.

इतने लाख पौधों का होगा रोपण

कुल्लू वन विभाग के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत जो राशि दी जा रही है. उससे विभिन्न समूह को भी काफी फायदा हो रहा है. पहले वन विभाग द्वारा ही यह कार्यक्रम चलाया जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा इस योजना में विभिन्न समूह को भी जोड़ा गया है. आगामी साल के लिए भी योजना तैयार कर ली गई है और विभिन्न समूह की सहायता से 326 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है. जहां पर 3 करोड़ 91 लाख 80 हजार रुपए की राशि से 2 लाख 53 हजार 700 पौधे रोपे जाएंगे.

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