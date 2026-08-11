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हिमाचल में चिनार से आएगी बहार, 50 लाख पौधों से होगा धरती का शृंगार, स्कूली बच्चों संग पौधे लगाएंगे सीएम सुक्खू

हिमाचल में इस साल वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है. इन पौधों में चिनार भी शामिल है.

हिमाचल वन संपदा
हिमाचल वन संपदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 3:01 PM IST

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शिमला: हरे-भरे वनों वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस साल पचास लाख पौधे लगाए जाएंगे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य स्तरीय वन दिवस से इस आयोजन की शुरुआत करेंगे. वे स्कूली बच्चों व अन्य संस्थाओं को पौधे बांटेंगे और खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर पौधरोपण करेंगे. इस साल राज्य स्तरीय वन महोत्सव बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के निहारी में होगा. महत्वपूर्ण बात ये है कि लगाए जाने वाले पौधों में चिनार भी शामिल हैं.

हिमाचल में चिनार के पौधे काफी कम हैं, लेकिन विगत कुछ समय से वन विभाग इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि जहां अनुकूल परिस्थितियां हों, वहां चिनार के पौधे भी लगाए जाएं. इस साल वन महोत्सव में इस बात का ध्यान रखा जाएगा. राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

राज्य सरकार के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (एचओएफएफ) व जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद ने बताया, "आयोजन में वन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पौधे बांटेंगे. आयोजन के लिए फॉरेस्ट सर्किल बिलासपुर सहित फॉरेस्ट डिविजन बिलासपुर को निर्देश जारी किए गए हैं".

Himachal Forest Department
हिमाचल में ₹3.25 लाख करोड़ की वन संपदा (Himachal Forest Department)

डॉ. संजय सूद के अनुसार इस वर्ष हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने राज्य में 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का टारगेट रखा है. इस भूमि पर 50 लाख पौधे रोपे जाएंगे. इसमें से करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे लगेंगे. बरसात के इस मौसम में राज्य के अलग-अलग वन मंडलों में पौधरोपण अभियान निरंतर जारी है. हिमाचल के सभी जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों व संतुलित जलवायु के अनुसार ही चिनार और अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं. यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने वर्ष 2030 तक मिशन-32 का लक्ष्य रखा है. इसमें हिमाचल के फॉरेस्ट कवर को 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है.

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां
हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां (Himachal Forest Department)

वहीं, राज्य में संचालित की जा रही जाइका वानिकी परियोजना ने इस बार 500 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य तय किया है. हिमाचल प्रदेश में जाइका वानिकी परियोजना ने 2018 से लेकर 2025 तक 8343 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं. राज्य के 22 वन मंडलों में हरित क्रांति लाने में इस अभियान ने अहम भूमिका निभाई है. इसके अलावा हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत भी जाइका परियोजना ने पिछले साल 124 हेक्टेयर भूमि पर कई प्रजातियों के पौधे रोपे हैं.

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां
हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां (Himachal Forest Department)

यहां बता दें कि हरियाली को बचाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश को देश भर में पहचान मिली है. हिमाचल एशिया का पहला राज्य है, जिसे कार्बन क्रेडिट स्टेट का दर्जा मिला हुआ है. राज्य में 3.25 लाख करोड़ रुपए की वन संपदा है. यहां पहली बार वन संपदा का आकलन एआई तकनीक से किया गया है.

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