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“पेड़ लगाबो तभे तो फल खाबो”: धमतरी के दंपत्ति की अनोखी पहल

तुमनचंद साहू और रंजीता साहू दोनों मगरलोड ब्लॉक के भैंसमुंडी गांव के रहने वाले हैं. फल बांटने वाले इस दपत्ति को अब इलाका का हर कोई जानता है. पति पत्नी दोनों बच्चों को ये समझाते हैं कि पर्यावरण और हरियाली का हमारे जीवन में क्या महत्व है. साथ ही ये भी बताते हैं कि अगर पर्यावरण खराब होगा और पेड़ नहीं होंगे तो उसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ेगा. ये दंपत्ति बच्चों को हरियाली से जुड़े अभियान से भी जोड़ रहे हैं.

धमतरी: तुमनचंद साहू और उनकी पत्नी रंजीता साहू दोनों सरकारी नौकरी में हैं. दफ्तर का काम काज करने के बाद दोनों पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए दोनों बच्चों और ग्रामीणों के बीच फल बांटते हैं. फल बांटने के साथ ही ये दंपत्ति लोगों को फलों के पेड़ लगाने की सलाह भी देते हैं. पति पत्नी का कहना है कि अगर पेड़ लगाएंगे तभी भविष्य में हम फल खा पाएंगे.

दंपत्ति ने लगा रखे हैं 1100 फलदार पेड़

फल बांटने वाले दंपत्ति बताते हैं कि उनके घर में 20 से ज्यादा आम के पेड़ हैं. इन पेड़ों में हर साल हजारों किलो आम फलता है. इसके अलावा उनके यहां 1100 से ज्यादा फलदार पेड़ हैं जिसमें आम, अमरूद, पपीता के पेड़ शामिल हैं. ये दंपत्ति फलों को बेचने के बजाए उनको बांटने का काम करते हैं.

दंपत्ति की अनोखी पहल (ETV Bharat)

बच्चों को होता है इनका इंतजार

तुमनचंद साहू कहते हैं कि अमरूद के सीजन में वे लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों को अमरूद बांटते हैं. पिछले चार वर्षों में करीब 23 हजार किलो अमरूद विभिन्न स्कूलों तक पहुंचा चुके हैं. वहीं अब आम और पपीते के सीजन में समर कैंप, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांवों में पहुंचकर बच्चों को ताजे फल वितरित किए जा रहे हैं.



दंपत्ति की अनोखी पहल (ETV Bharat)

स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाते हैं फल

जैसे ही फलों का मौसम शुरू होता है, दोनों अपनी गाड़ी में टोकरियां भरकर प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों की ओर निकल पड़ते हैं. गांवों में पहुंचते ही बच्चे उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आज के समय में जहां लोग पेड़ काटकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वहीं तुमनचंद साहू और रंजीता साहू जैसे लोग समाज को नई दिशा दे रहे हैं. उनकी सोच और मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है, बल्कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी काम कर रही है.

दंपत्ति की अनोखी पहल (ETV Bharat)

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