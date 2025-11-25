ETV Bharat / state

पेड़ लगाबो तभे तो फल खाबो अभियान : शिक्षक दंपती बांटते हैं स्कूलों में फ्री में फल, फलदार वृक्ष लगाने की देते हैं प्रेरणा

स्कूलों में बांट देते हैं फल : तुमनचंद साहू ने बताया कि उन्होंने अपने निजी खेत में लगभग 1100 पेड़ लगाएं हैं. जिनमें प्रमुख रूप से अमरूद, नींबू, कटहल, आम समेत दूसरे फलदार पौधे शामिल हैं. आज ये पेड़ न सिर्फ उनके खेत की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि हजारों बच्चों के चेहरों पर मुस्कान भी लाते हैं. परोपकार की वास्तविक परिभाषा को जीते हुए यह दंपती अपने पेड़ों से मिलने वाले फल को बाजार में बेचने के बजाय नजदीकी स्कूल के बच्चों को निशुल्क बांटते हैं. दंपती मानते हैं कि पौधा केवल फल का स्रोत नहीं, बल्कि बच्चों में स्वास्थ्य, पोषण और प्रकृति के प्रति प्रेम का बीज भी बोता है.

धमतरी : एक तरफ जहां लोग अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, वहीं दूसरी ओर धमतरी जिले के मगरलोड अंतर्गत भैंसमुंडी गांव के शिक्षक दंपती ने मिसाल पेश की है. भैंसमुंडी गांव के निवासी तुमनचंद साहू और उनकी पत्नी रंजीता साहू पिछले कई साल से पेड़ लगाबो तभे तो फल खाबो नाम से अभियान चला रहे हैं. तुमनचंद साहू के मुताबिक खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को पेड़-पौधों का महत्व हमेशा से समझ में आता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक हित को जोड़ना ही इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता है.

बच्चों में सामाजिक सेवा की समझ हुई विकसित : तुमनचंद साहू ने बताया कि पिछले चार साल में लगभग 23 हजार किलो अमरूद उन्होंने स्कूलों तक पहुंचाएं हैं. हर बार फल आने का मौसम जैसे ही शुरू होता है, दम्पती अपनी गाड़ी में टोकरी भरकर स्कूलों की ओर निकल पड़ते हैं. दंपती प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला समेत हाई स्कूल में जाकर फल बांटते हैं. फल वितरण के दौरान दंपती बच्चों को पेड़ लगाने, पर्यावरण बचाने और प्रकृति का सम्मान करने का संदेश भी देते हैं. स्कूलों में उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी जाती हैं और कई बच्चों ने अपने घरों में पौधे लगाने की पहल भी की है. शिक्षक बताते हैं कि इस मिशन से बच्चों में स्वच्छता, पोषण, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व और सामाजिक सेवा की समझ विकसित हुई है.

स्कूलों में जाकर बांटते हैं निशुल्क फल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेड़ लगाबो तभे तो फल खाबो अभियान : भैंसमुंडी गांव से निकला ये अभियान दूर-दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ है. आसपास के किसान परिवार भी इस पहल से प्रेरित होकर अपने खेतों में पेड़ लगाने लगे हैं. पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय समाजसेवी भी समय-समय पर दंपती को सम्मानित करते हैं. मगरलोड क्षेत्र में अब पेड़ लगाबो तभे तो फल खाबो केवल एक नारा नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है.

शिक्षक दंपती बांटते हैं स्कूलों में फ्री में फल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने देखा कि बच्चे बाजार के महंगे फल खरीद नहीं पाते. तब सोचा कि बढ़ती मंहगाई से निजात तभी मिल सकती है,जब हम खुद पेड़ लगाएं. बच्चे फल खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं. सेवा करने से जो खुशी मिलती है, वह किसी और चीज में नहीं - तुमनचंद साहू, शिक्षक

वहीं तुमनचंद की पत्नी रंजीता की माने तो जब बच्चे अमरूद हाथ में लेकर मुस्कुराते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा हर श्रम और त्याग सफल हो गया.आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को फल बांटने का सिलसिला दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. दंपती को देखकर अब दूसरे गांव में भी इस अभियान की चर्चा जोरों पर है. भैंसमुंडी गांव के साहू दंपती का अनोखा प्रयास पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है.



