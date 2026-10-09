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प्लांट टिश्यू कल्चर लैब से बदलेगी पश्चिमी राजस्थान में बागवानी की तस्वीर, तैयार होंगे रोगमुक्त पौधे

प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में काम करती वैज्ञानिक ( Source - Jodhpur Agriculture University )

जोधपुर: थार के शुष्क अंचल में तेजी से बढ़ रहे बागवानी क्षेत्र के बीच उन्नत पौध सामग्री की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर (AUJ) राहत की बड़ी खबर लेकर आया है. दरअसल गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री की समस्या से निजात पाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने पश्चिमी राजस्थान की पहली अत्याधुनिक 'प्लांट टिश्यू कल्चर लैब' (पादप उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला) को स्थापित किया है. जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के वित्तिय सहयोग से बनी इस लैब में कम समय में अनार, कैक्टस, अंजीर व औषधीय फसलों की रोगमुक्त क्लोनल पौध तैयार होगी. जिससे स्थानीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.