भगवान को चढ़ाने के साथ सजाना है घर, सालभर चाहिए फूल, तो लगा दें गुड़हल, फिर देखें कमाल
भगवान को 12 महीने चढ़ाने और घर सजाने चाहते हैं फूल, तो लगा सकते हैं गुड़हल का फूल, अलग-अलग रंग के साथ मेडिसिनल वैल्यू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 11:13 AM IST
शहडोल: अगर आप फूलों के शौकीन हैं और घर में फूल लगाना पसंद करते हैं. साथ ही हर दिन भगवान को फूल अर्पित भी करना चाहते हैं. साल के 12 महीने आपको फूल चाहिए और ज्यादा देखरेख भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा कि आप घर में गुड़हल का फूल लगाएं, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है, जो 12 में महीने फूल तो देगा ही, साथ ही आपको कई कलर ऑप्शन भी दे रहा है. जिसमें कई अलग-अलग रंग के गुड़हल के फूल आजकल आने लगे हैं.
गुड़हल आपकी समस्या का करेगा समाधान
यूं तो फूल ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में अब मशक्कत करनी पड़ती है. कई जगहों पर तो खरीद कर लोग फूल भगवान को अर्पित करते हैं. ऐसे में अगर आप घर पर ही फूल लगाना चाहते हैं, आपको हर दिन फूलों की जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए गुड़हल का फूल आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि अगर आप गुड़हल का फूल लगाते हैं तो आपको ना तो ज्यादा देखरेख करनी पड़ेगी और ना ही इसके लिए कुछ ज्यादा विशेष काम करना पड़ेगा. बस एक बार फूल सही समय पर लगा दीजिए, समय-समय पर उसमें पानी देते रहिए और साल के 12 महीने फूल तोड़ते रहिए. आपके घर में फूलों की कभी कमी नहीं होगी. गुड़हल आपके घर को फूलों से भर देगा और साथ में आपके घर को सुंदर भी बनाएगा.
गुड़हल लगाने का सटीक समय
वैसे तो गुड़हल का फूल बहुत आसानी से कहीं पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार गर्मी में गुड़हल का फूल लगाने पर वो सूख जाते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुड़हल लगाने का सबसे सटीक समय कब होता है? इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "गुड़हल करीब हर शहर और हर गांव में जगह-जगह पाए जाने वाला पौधा है. घर-घर ये बड़ी आसानी से मिल जाता है. गुड़हल एक बहु वर्षीय पौधा है. मतलब एक बार आपने अगर तैयार कर लिया तो ये सालों साल फूल देगा, ये एक तरह से झाड़ी है, जो अपने आकर्षक फूलों के लिए प्रसिद्ध है.
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि गुड़हल का कल्टीवेशन बहुत सरल है. बरसात के शुरुआत में सेमी हार्ड कटिंग मतलब जैसे हम दातून करते हैं, उस तरह से काट करके आप इसे जमीन पर लगा दें, तो इसमें बहुत आसानी से रूटिंग हो जाती है और पौधा तैयार हो जाता है.
गुड़हल के अलग-अलग रंग
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि येएक बहुवर्षीय श्रब है और यह साल दर साल बहुत सरल तरीके से ये तैयार हो जाता है. गुड़हल का फूल तो इतने सारे रंगों में पाया जाता है. सफेद, लाल, नारंगी, पीला आजकल तो और कई तरह के कलर आने लग गए हैं. कुछ तो हाइली प्रेशियस हैं, इन्हें ग्राफ्टिंग से भी तैयार करते हैं.
लोगों की पहली पसंद
गुड़हल घरों में लगाने के लिए लोगों की पहली पसंद है. बहुत आसान तरीके में तैयार हो जाता है. साल के 12 महीने ये फूल देता है. इसका रख रखाव भी बहुत आसान है. इसमें कीड़े-मकोड़े बीमारियों का बहुत ज्यादा प्रकोप भी नहीं होता है. इसके अलावा इसको बहुत फर्टाइल जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इसे ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है. बस ये ध्यान रखना है गर्मी में इस पेड़ में नमी बना रहे, फिर चाहे वो जमीन पर लगा हो या फिर पॉट में. ये एक सामान्य मिट्टी जो होती है, इसके लिए बेस्ट होती है. बस पौधे की देखरेख बेहतर करें, ये साल भर फूल देगा."
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गुड़हल का मेडिसिनल वैल्यू
बहुत कम लोग जानते हैं कि गुड़हल बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है. खासतौर से मधुमेह के रोगियों के लिए इसकी काफी मेडिसिनल वैल्यू भी है. इसकी लोग चाय बनाकर पीते हैं. कई लोग इसकी जो कलियां होती है, उसको खाते हैं. यह भी माना जाता कि अपने हिंदू परंपरा में ये फूल कई देवी देवताओं को पसन्द भी है या यूं कहें कि ये एक सदाबहार फूल है.