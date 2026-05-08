ETV Bharat / state

भगवान को चढ़ाने के साथ सजाना है घर, सालभर चाहिए फूल, तो लगा दें गुड़हल, फिर देखें कमाल

शहडोल: अगर आप फूलों के शौकीन हैं और घर में फूल लगाना पसंद करते हैं. साथ ही हर दिन भगवान को फूल अर्पित भी करना चाहते हैं. साल के 12 महीने आपको फूल चाहिए और ज्यादा देखरेख भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा कि आप घर में गुड़हल का फूल लगाएं, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है, जो 12 में महीने फूल तो देगा ही, साथ ही आपको कई कलर ऑप्शन भी दे रहा है. जिसमें कई अलग-अलग रंग के गुड़हल के फूल आजकल आने लगे हैं.

गुड़हल आपकी समस्या का करेगा समाधान

यूं तो फूल ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में अब मशक्कत करनी पड़ती है. कई जगहों पर तो खरीद कर लोग फूल भगवान को अर्पित करते हैं. ऐसे में अगर आप घर पर ही फूल लगाना चाहते हैं, आपको हर दिन फूलों की जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए गुड़हल का फूल आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि अगर आप गुड़हल का फूल लगाते हैं तो आपको ना तो ज्यादा देखरेख करनी पड़ेगी और ना ही इसके लिए कुछ ज्यादा विशेष काम करना पड़ेगा. बस एक बार फूल सही समय पर लगा दीजिए, समय-समय पर उसमें पानी देते रहिए और साल के 12 महीने फूल तोड़ते रहिए. आपके घर में फूलों की कभी कमी नहीं होगी. गुड़हल आपके घर को फूलों से भर देगा और साथ में आपके घर को सुंदर भी बनाएगा.

गुड़हल का फूल कितना लाभकारी (ETV Bharat)

गुड़हल लगाने का सटीक समय

वैसे तो गुड़हल का फूल बहुत आसानी से कहीं पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार गर्मी में गुड़हल का फूल लगाने पर वो सूख जाते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुड़हल लगाने का सबसे सटीक समय कब होता है? इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "गुड़हल करीब हर शहर और हर गांव में जगह-जगह पाए जाने वाला पौधा है. घर-घर ये बड़ी आसानी से मिल जाता है. गुड़हल एक बहु वर्षीय पौधा है. मतलब एक बार आपने अगर तैयार कर लिया तो ये सालों साल फूल देगा, ये एक तरह से झाड़ी है, जो अपने आकर्षक फूलों के लिए प्रसिद्ध है.