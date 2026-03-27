ETV Bharat / state

नाबालिग लड़कियों को बांधकर प्रताड़ित, वीडियो बनाकर चोरी कबूल करने का दबाव बनाया, फैक्ट्री का प्लांट हेड अरेस्ट

हरिद्वार में एक फैक्ट्री में नाबालिग लड़कियों से मजदूरी कराने और फिर उसने मारपीट करने का मामला सामने आया है.

haridwar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सिडकुल इलाके में स्थित फैक्ट्री में नाबालिग लड़कियों से जबरन मजदूरी कराने और फिर चोरी का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया. फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े लोगों ने लड़कियों पर चोरी का आरोप लगाकर उनके हाथ पांव बांधे और चोरी करने की बात स्वीकार करने का दबाव भी बनाया.

इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. मामला संज्ञान में आते ही हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया और मामले की जांच शुरू करवाई. इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के प्लांट हेड को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

पुलिस के अनुसार बीती 24 मार्च को हरिद्वार के सिडकुल स्थित कंपनी में मशीन पर काम करने वाली एक लड़की ने सिडकुल थाने में आकर शिकायत दी और बताया कि वह पिछले दो सालों से कंपनी में काम कर रही है. उसके साथ अन्य दो नाबालिग लड़कियां भी काम करती हैं.

आरोप लगाया कि प्लांट हेड रजनीश शर्मा ने उनके आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर उन्हें नौकरी पर रखा हुआ है. कंपनी में काम के बदले मजदूरी में कटौती की जाती है और पूरा वेतन नहीं दिया जाता. इसी कारण कई बार उन्होंने काम छोड़ा, लेकिन प्लांट हेड रजनीश शर्मा, सुपरवाइजर मुकेश, लाइन इंचार्ज प्रभा और लाइन हेड इंचार्ज स्वीटी बार-बार फोन करके उन्हें वापस बुला लेते हैं.

आरोप लगाया कि बीती 24 मार्च को वह अपने दो सहकर्मियों के साथ चाय पीकर लौट रही थी. तभी रजनीश ने उन्हें बुलाकर गार्ड से तलाशी कराई. तलाशी में कुछ न मिलने पर भी दोपहर को उन्हें फिर से ऑफिस में बुलाया गया.

पीड़िता का आरोप है कि वहां उनके साथ जबरन बदसलूकी की गई. विरोध करने पर गाली गलौच और मारा पीटा गया. इतना ही नहीं उनके दुपट्टे उतार कर तीनों के हाथ पैर बांध दिए और मारपीट भी की गई. साथ ही उन्हें प्लांट में ले जाकर अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित किया गया. इसके अलावा मोबाइल से वीडियो बनाते हुए जबरन चोरी कबूल करने का दबाव भी बनाया गया.

घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और नाबालिग लड़कियों को घर ले गए. मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू हुई और मुख्य आरोपी प्लांट हेड रजनीश शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. पूछताछ के दौरान रजनीश शर्मा के मोबाइल फोन को चेक करने पर मुकदमे में बताई गई, घटना से संबंधित वीडियो उपलब्ध मिले. रिज्यूम फाइल चेक करने पर पीड़िताओं के मूल आधार कार्ड की फोटो कॉपी में उम्र को बढ़ाया जाना ज्ञात हुआ.

आरोपी द्वारा नाबालिग किशोरियों से वेल्डिंग मशीन जैसे ज्वलनशील पदार्थ पर काम कराया जा रहा है. पुलिस ने रजनीश शर्मा पुत्र महिपाल शर्मा निवासी रामपुर जेवर थाना जेवर जिला गौतम बुध नगर नोएडा हाल पता पीठ बाजार हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया है. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी

पढ़ें--

TAGGED:

MINOR GIRLS ASSAULT VIDEO
HARIDWAR CRIME NEWS
लड़कियों को बांधकर प्रताड़ित किया
नाबालिग लड़कियों से मारपीट
ASSAULTING MINOR GIRLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.