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दिल्ली की सड़कों में पर्यावरण बचाने का संदेश देती घूम रही 'प्लांट एंबुलेंस', जानिए कैसे शुरू हुई ये मुहिम

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का पाठ सीनियर मैनेजर (फाइनेंस) गौरव दत्त के साथ दिल्ली सरकार के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एएसओ मनोज कुमार हैं. गौरव दत्त ने बताया कि उनकी यह यात्रा 2012 में शुरू हुई. घर के पास एक वीरान पार्क को हरा-भरा बनाने के साथ उन्‍होंने अपने इस मुह‍िम की शुरुआत की. करीब साढ़े पांच साल तक उन्होंने अकेले उस पार्क में काम किया. जब उन्‍हें यह अहसास हुआ कि यह काम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है तब उन्होंने सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर पेड़-पौधों को पानी देना शुरू किया. यह काम बढ़ता गया और 2020 में उन्‍होंने 'प्लांट एम्बुलेंस'की शुरुआत की. यह एक ई-लोडर है, जो पौधों को पानी देने और उनकी देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है.

'प्लांट एम्बुलेंस’ इस बात का उदाहरण है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है. अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रकृति के लिए छोटा-सा योगदान दे, तो शहरों को फिर से हरियाली और स्वच्छ हवा मिल सकती है.

नई दिल्‍ली: भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच ‘प्लांट एम्बुलेंस’ नाम की एक अनोखी मुहिम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना रही है. गौरव दत्‍त और मनोज कुमार द्वारा शुरू की गई यह मुहिम केवल पेड़-पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोच है जो शहर को हरा-भरा और स्वस्थ बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है.

ऑक्सीजन के लिए लगा रहे पेड़ (Etv Bharat)

अब तक इस प्‍लांट एंबुलेंस के जर‍िए दिल्ली के करीब 7-8 किलोमीटर रोड डिवाइडर को हरा-भरा क‍िया जा चुका है और लगातार इसमें विस्तार हो रहा है. गौरव दत्त का मानना है कि समय प्रबंधन ही इस काम की कुंजी है वे रोज रात 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करते हैं. इसके बाद वे पौधों की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं. नौकरी, परिवार और समाज सेवा तीनों को संतुलित करते हुए उन्होंने यह साबित किया है कि इच्छा हो तो रास्ते खुद बनते हैं. इस पहल के पीछे एक मजबूत कारण भी है पहले इलाके में धूल और गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिससे लोगों को सांस की समस्याएं होने लगीं फिर कोरोना महामारी ने इस सोच को और मजबूती दी कि अब पर्यावरण के लिए युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है.

सड़क की डिवाइडर पर सूखते पौधे देख आया आइडिया

मनोज कुमार की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है वे बताते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने घर के पास डिवाइडर पर सूखते पौधे देखे, जिससे उनका मन व्यथित हो गया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर स्कूटी पर दो बाल्टी पानी रखकर पौधों को पानी देना शुरू किया. कुछ समय बाद उन्होंने 'प्लांट एम्बुलेंस' को काम करते देखा और उससे प्रेरित होकर गौरव दत्त से जुड़े 2021-22 से वे लगातार इस अभियान का हिस्सा हैं.

गौरव दत्त ने आगे बताया कि जब उन्होंने बुजुर्ग लोगों को अकेले पौधों की सेवा करते देखा, तो उनकी आंखें नम हो गईं लेकिन जब उन्हें साथ जोड़ा गया, तो उनके काम के परिणाम बेहतर होने लगे और उन्हें नई ऊर्जा मिली. आज इस अभियान से सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं. 8-12 साल के बच्चे जब पूछते हैं कि अंकल आप क्या कर रहे हो? तो उन्हें जवाब मिलता है हम ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगा रहे हैं. यही जवाब उन्हें भी प्रेरित करता है, और वे भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं.प्लांट एम्बुलेंस सिर्फ पौधों को पानी देने की पहल नहीं, बल्कि एक संदेश है अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा योगदान दे, तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है.

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