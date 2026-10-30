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यूपी में फार्मासिस्ट का पदनाम बदलने की तैयारी, डीजी ने भेजा प्रस्ताव

यूपी में फार्मासिस्ट का पदनाम बदलने की तैयारी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की तरफ से लंबे समय से फार्मेसिस्ट संवर्ग के पद नाम बदलने को लेकर चली आ रही मांग पूरी होने वाली है. इस बावत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर पवन कुमार अरुण ने पदनाम परिवर्तन को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है.

महानिदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से 11 अप्रैल, 17 जून और 25 अगस्त 2026 को पदनाम परिवर्तन सहित विभिन्न मांगें उठाई गई थीं.

इस संबंध में 24 सितंबर को महानिदेशालय स्तर पर दोनों संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री की मौजूदगी में विचार-विमर्श किया गया. पत्र के अनुसार, समिति ने भारत के राजपत्र और अन्य अभिलेखों का परीक्षण करते हुए पदनाम परिवर्तन की मांग पर विचार किया. पत्र में उल्लेख किया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्र परीक्षण अधिकारी और नर्सिंग संवर्ग के पदनाम पहले भी परिवर्तित किए जा चुके हैं. ऐसे में फार्मासिस्ट संवर्ग का पदनाम बदलने पर विभाग पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा.