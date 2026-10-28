झारखंड में 5 नए थाना-ओपी भवनों की तैयारी, 13.86 करोड़ रुपये होंगे खर्च, टेल्को में बनेगा स्मार्ट थाना
देवघर, पाकुड़, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में थाना और ओपी भवनों के निर्माण की तैयारी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 12:07 PM IST
रांची: झारखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच थाना और ओपी भवनों के निर्माण की योजना तैयार की गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत देवघर, पाकुड़, रांची, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह जिले में इन भवनों के निर्माण पर कुल 13 करोड़ 86 लाख 74 हजार 300 रुपये खर्च होंगें. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रधान महालेखाकार, झारखंड को प्रस्ताव भेज दिया है.
टेल्को के स्मार्ट थाना भवन पर सबसे ज्यादा खर्च
विभागीय पत्रों के अनुसार, इन योजनाओं में देवघर के पथरौल में थाना भवन, पाकुड़ के रद्दीपुर में ओपी भवन, रांची के गोंदा में यातायात थाना भवन, जमशेदपुर के टेल्को में स्मार्ट थाना भवन और गिरिडीह के गुनियाथर में ओपी भवन का निर्माण शामिल है. पांचों योजनाओं में सबसे अधिक राशि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित टेल्को में बनने वाले स्मार्ट थाना भवन के लिए प्रस्तावित है. इसके निर्माण पर 5 करोड़ 44 लाख 34 हजार रुपये खर्च किया जाएगा.
देवघर जिले के पथरौल थाना भवन के निर्माण के लिए 3 करोड़ 17 लाख 99 हजार 900 रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है. वहीं, राजधानी रांची के गोंदा में यातायात थाना भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है. पाकुड़ जिले के रद्दीपुर में ओपी भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 59 लाख 83 हजार 400 रुपये और गिरिडीह जिले के गुनियाथर में ओपी भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 59 लाख 82 हजार रुपये प्रस्तावित हैं.
पांचों योजनाओं का जिलेवार ब्योरा
- देवघर: पथरौल थाना भवन — 3,17,99,900 रुपये.
- पाकुड़: रद्दीपुर ओपी भवन — 1,59,83,400 रुपये.
- रांची: गोंदा यातायात थाना भवन — 2,04,75,000 रुपये.
- पूर्वी सिंहभूम: टेल्को स्मार्ट थाना भवन — 5,44,34,000 रुपये.
- गिरिडीह: गुनियाथर ओपी भवन — 1,59,82,000 रुपये.
डीपीआर और तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तैयार हुआ प्राक्कलन
विभागीय पत्र में बताया गया है कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची की ओर से अनुमोदित नक्शा, तकनीकी प्रतिवेदन और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत किया गया है. निर्माण लागत का आकलन निर्धारित सरकारी दरों और संबंधित तकनीकी मानकों के आधार पर किया गया है.
पत्र में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड के कार्यालय के 29 जून 2026 के पत्र का भी उल्लेख किया गया है. इसी के आधार पर थाना और ओपी भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है.
स्वीकृति के बाद आगे बढ़ेगी निर्माण प्रक्रिया
इन योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही आगे की कारवाई शुरू कर दी जाएगी. इसके बाद जरूरी वित्तीय और विभागीय प्रक्रियाएं पूरी होने पर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा. नए थाना और ओपी भवन बनने से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराने और पुलिस व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी.
यह भी पढ़ें:
रांची जिला में पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रमः 103 शिकायतों में 60 का मौके पर निष्पादन
मेदिनीनगर टाउन थाना का बदलेगा स्वरूप! परिसर में डेवलप किया जा रहा पार्क
रांची में कृषि अधिकारी के घर डकैती, गन पॉइंट पर गहने और नकदी लूट ले गए अपराधी