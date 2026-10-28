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झारखंड में 5 नए थाना-ओपी भवनों की तैयारी, 13.86 करोड़ रुपये होंगे खर्च, टेल्को में बनेगा स्मार्ट थाना

समार्ट थाना मॉडल ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच थाना और ओपी भवनों के निर्माण की योजना तैयार की गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत देवघर, पाकुड़, रांची, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह जिले में इन भवनों के निर्माण पर कुल 13 करोड़ 86 लाख 74 हजार 300 रुपये खर्च होंगें. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रधान महालेखाकार, झारखंड को प्रस्ताव भेज दिया है.

टेल्को के स्मार्ट थाना भवन पर सबसे ज्यादा खर्च