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सिलीसेढ़ झील में बढ़ते मगरमच्छों के बीच क्रोकोडाइल पॉइंट को ईको ट्यूरिज्म के रूप में करेंगे डवलप, बनाएंगे वॉच टावर- संजय शर्मा

सिलीसेढ़ झील का निरीक्षण करते वन मंत्री संजय शर्मा ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के समीप स्थित ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के साथ अब यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. झील के निकट स्थित क्रोकोडाइल पॉइंट पर मगरमच्छों की बढ़ती संख्या और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वॉच टावर बनाया जाएगा. वन मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को सिलीसेढ़ झील का दौरा कर अधिकारियों को वॉच टावर निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा. इससे सिलीसेढ़ झील में क्रोकोडाइल पॉइंट को ईको ट्यूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकेगा.