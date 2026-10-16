सिलीसेढ़ झील में बढ़ते मगरमच्छों के बीच क्रोकोडाइल पॉइंट को ईको ट्यूरिज्म के रूप में करेंगे डवलप, बनाएंगे वॉच टावर- संजय शर्मा
मंत्री ने कहा कि सिलीसेढ़ झील में लंबे समय से मगरमच्छों की मौजूदगी रही.
Published : October 16, 2026 at 5:42 PM IST
अलवर: शहर के समीप स्थित ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के साथ अब यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. झील के निकट स्थित क्रोकोडाइल पॉइंट पर मगरमच्छों की बढ़ती संख्या और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वॉच टावर बनाया जाएगा. वन मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को सिलीसेढ़ झील का दौरा कर अधिकारियों को वॉच टावर निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा. इससे सिलीसेढ़ झील में क्रोकोडाइल पॉइंट को ईको ट्यूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकेगा.
वन मंत्री संजय शर्मा ने सिलीसेढ़ झील के पास स्थित क्रोकोडाइल पॉइंट का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विशेषताओं और पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे ईको ट्यूरिज्म के रूप में विकसित कराने के निर्देश दिए. सिलीसेढ़ झील पहले से ही प्राकृतिक सुंदरता के कारण एनसीआर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. ऐसे में क्रोकोडाइल पॉइंट को व्यवस्थित रूप से विकसित करने से यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा. उन्होंने कहा, सिलीसेढ़ झील पर पर्यटन विकास के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यटकों की आवाजाही को सुरक्षित रखना जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को वॉच टावर बनाने का प्रस्ताव के लिए कहा.
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वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन को गति: मंत्री शर्मा ने सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित फील्ड डायरेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया. वन एवं वन्यजीव संरक्षण, बाघ संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं से जुड़े विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की. वन सुरक्षा की मजबूती, बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वन क्षेत्र की नियमित निगरानी के निर्देश दिए. शर्मा ने सरिस्का के बफर क्षेत्र में बारा लिवारी में नए पर्यटन गेट के निर्माण को भी कार्ययोजना के अनुसार पूरा करने पर जोर दिया. इस गेट के साथ टिकट खिड़की बनाने की योजना है. इससे पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाने और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
ईको ट्यूरिज्म के प्रयास: मंत्री ने कहा कि सिलीसेढ़ झील में लंबे समय से मगरमच्छों की मौजूदगी रही. सरिस्का आने वाला पर्यटक मगरमच्छ देखने यहां भी आता है. इस कारण सिलीसेढ़ झील के क्रोकोडाइल पॉइंट को ईको ट्यूरिज्म के रूप में विकसित करने और वॉच टावर निर्माण जरूरी है. उन्होंने कहा कि वॉच टावर बनने पर यहां मगरमच्छों की मौजूदगी वाले क्षेत्र की निगरानी और पर्यटकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी.
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