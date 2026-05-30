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ITI में एडमिशन की प्रक्रिया जून महीने से होगी शुरू, आवेदन के लिए पहले से तैयार रखें जरूरी दस्तावेज

ITI में एडमिशन की प्रक्रिया जून महीने से होगी शुरू ( ETV Bharat )

हांसीः हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी भरी खबर है. सत्र 2026-27 के लिए राजकीय और निजी आईटीआई संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया जून माह के प्रथम सप्ताह से शुरू की जाएगी. आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को समय रहते अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है. ताकि विद्यार्थियों को आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो. आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरतः औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस बार दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी. जिन भी नए छात्रों को आईटीआई में एडमिशन लेना है, उनके पास प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेजों में 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, चरित्र प्रमाण-पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, सक्रिय ई-मेल आईडी, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वर्ष 2026 का आय प्रमाण-पत्र और बैंक खाता शामिल हैं. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन (ETV Bharat)