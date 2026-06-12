UP में बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज, बनारस, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर में क्या प्लानिंग, जानिए
हर साल बाढ़ से बड़ी आबादी होती है प्रभावित, इस बार भी सरकार ने ऐहतियातन अभी से उठाना शुरू किया कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 2:27 PM IST
वाराणसी/प्रयागराज/सिद्धार्थनगर : उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी मानसून को देखते हुए वाराणसी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर समेत कई संवेदनशील जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. अगर वाराणसी की बात करें तो जुलाई और अगस्त के महीने में गंगा किनारे पर रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या बढ़ता हुआ गंगा का जलस्तर होता है. बनारस में इसकी भयावक तस्वीर भी नजर आती है, जब मां गंगा रौद्र रूप लेती हैं तो यहां गंगा और वरुण किनारे रहने वाले सैकड़ों गांव और लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं.
ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों सुरक्षा सुविधा और व्यवस्था को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है. बाढ़ में कम समय में लोगों तक मदद पहुंच सके, उनको सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया जाए, उसको लेकर जिलाधिकारी की ओर से तीन बार स्टेयरिंग कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें बाढ़ के प्री प्लानिंग को लेकर महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है.
दरअसल, वाराणसी में जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर का महीना बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए बेहद दर्दनाक होता है. बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों के घर में पानी प्रवेश कर जाता है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर के बाढ़ राहत शिविर की ओर रुख करना पड़ता है. मवेशियों के लिए भी अलग स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं. तमाम प्रयासों के बावजूद भी कई बार कई लोगों के लिए बाढ़ की स्थिति मुसीबत बन जाती है. ऐसे में बाढ़ की भयावह स्थिति को कम करने और इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बनारस वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से अभी से ही इसका खाका तैयार किया जा रहा है.
बाढ़ से निपटने के लिए वाराणसी में प्लानिंग शुरू
एडीएम एफआर डॉ सदानंद गुप्ता ने बताया कि वाराणसी में गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ एक बड़ी मुसीबत होती है. लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अप्रैल से तैयारी शुरू हो गई है. तैयारी तीन चरणों में की जाती है. प्री प्लानिंग, ड्यूरिंग प्लानिंग और आफ्टर प्लानिंग. किसी भी आपदा के एस्पेक्ट में प्री प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री प्लानिंग जितना बेहतर होगा, ड्यूरिंग प्लानिंग को उतना ही सशक्त बनाया जाएगा और आफ्टर प्लानिंग में उसके परिणाम भी अच्छे दिखेंगे.
प्री प्लानिंग के तहत हो रही तैयारी
उन्होंने बताया कि प्री प्लानिंग के तहत हमने यह चिन्हित किया है कि किन-किन क्षेत्रों में ज्यादा बाढ़ आती है, कहां-कहां चौकियां बनाई जाएंगी. भूसा, पशुओं की देख रेख किन-किन क्षेत्रों में करना है. इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को कैसे सुरक्षित करना है. इसको लेकर के ग्राम विकास, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग सबके कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग यह काम कर रहे हैं. अब तक तीन बार यह बैठक की जा चुकी है.
73. 63 माना जाता हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल
वाराणसी में बाढ़ की वजह से हरहुआ से लेकर के सामने घाट तक का पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है. इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत सामने घाट, सरैया, चौबेपुर, नक्खी घाट, मारुति नगर कॉलोनी, कोनिया, पुराने पुल, जैतपुरा समेत दर्जनों मोहल्ले में रहने वाले लोगों को होती है, यहां हफ्तों तक पानी रहता है. आलम यह होता है कि लोगों को अपना पूरा-पूरा मकान खाली करना पड़ता है. वहीं, यदि वाराणसी में गंगा के जलस्तर की बात करें तो वार्निंग लेवल 70.26, डेंजर लेवल 71.32 है. बनारस में गंगा का हाईएस्ट फ्लड लेवल 1978 में 73. 63 माना जा रहा है. इसके पहले 2016 और 2013 में गंगा का रौद्र स्वरूप नजर आया था, जब गंगा का जलस्तर 72.63 हो गया था, जिसमें हजारों परिवार बाढ़ की जद में आ गए थे. 2025 में भी 3 बार बाढ़ आई थी, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई थी.
बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ का मॉक अभ्यास
आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ से उत्पन्न होने वाली आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, नागरिक पुलिस, जल पुलिस के जरिये मॉक अभ्यास भी किया जा रहा है, जिससे आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग का से जन-धन को सुरक्षित बचाया जा सके. NDRF के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अभ्यास के दौरान नदी में व्यक्ति के डूबने की घटना, यात्री नौका के पलटने, अचानक आई बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के सुरक्षित बचाव एवं बाहर निकालने जैसे महत्वपूर्ण खोज एवं बचाव अभियान को संचालित किया जा रहा है.
प्रयागराज में भी बाढ़ और हादसों से निपटने की तैयारी
प्रयागराज में भी बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए 11 जून को बड़े स्तर पर मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस मॉक एक्सरसाइज में की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने की. इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़, नाव पलटने, नदी कटान और अग्निकांड जैसी आपातकालीन स्थितियों में प्रशासनिक मुस्तैदी, त्वरित रिस्पांस और विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल को परखना था, ताकि संकट के समय कम से कम समय में लोगों की जान बचाई जा सके. इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान जिले की विभिन्न तहसीलों में एकसाथ वास्तविक संकट जैसी स्थितियां पैदा की गईं और लाइव रिहर्सल किया गया.
इस दौरान लोगों को सिखाया गया कि किसी को डूबता देख तुरंत आपातकालीन नंबरों जैसे 112, 108 या 101 पर कॉल करें और बिना सुरक्षा उपकरणों या तैराकी के ज्ञान के पानी में न कूदें. डूबते व्यक्ति को हमेशा पीछे से पकड़ें और यदि प्रशिक्षित हों, तभी होश में लाने के लिए सीपीआर तकनीक का इस्तेमाल करें. साथ ही, बच्चों को बड़ों की निगरानी में ही जलाशयों के पास जाने देने की हिदायत दी गई.
सिद्धार्थनगर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन
इसी तरह सिद्धार्थनगर जिले में भी आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान एसडीआरएफ, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका और आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया.
मॉक ड्रिल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बाढ़ के दौरान उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों में जनहानि को न्यूनतम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के अभ्यास बेहद आवश्यक हैं. इस दौरान प्रशासन ने आमजन से अपील की कि बाढ़ की स्थिति में अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन की तरफ जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में सुरक्षित रहा जा सके.
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