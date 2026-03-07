दुमका वासियों को जल्द मिलेगी तारामंडल की सौगात, जापानी इंजीनियर्स दे रहे हैं अंतिम रूप
दुमका के तारामंडल को जापान की इंजीनियर टीम द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है. जल्द ही लोग खगोलीय पिंडों से रूबरू होंगे.
Published : March 7, 2026 at 10:29 AM IST
दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका के लोगों को जल्द ही अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से राज्य का सबसे बेहतर तारामंडल (प्लैनेटेरियम) की सौगात मिलने वाली है. इसका डेमो भी शुरू कर दिया गया है. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द यहां के लोग तारामंडल का आनंद लेंगे और खगोलिय पिंडो और उनसे जुड़ी काफी जानकारियां प्राप्त करेंगे.
उपकरणों को लगाने में जुटे जापानी टेक्नीशियन
दरअसल, इसमें लगाए जा रहे उपकरण जापान की प्रतिष्ठित कंपनी आरएसए कोसमोस के जरिये कोनिका-मिनोल्टा लगा रही है. इन्हीं कंपनी की ओर से जापान के दो एक्सपर्ट मिस्टर ताकेदा और मिस्टर उमेदा पिछले एक माह से कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हैं. साथ ही भारत के भी कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं. दुमका के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस में इसका निर्माण कराया जा रहा है. इसके भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था और उपकरणों के इंस्टॉल होते ही इसके इंटेरियर डेकोरेशन का काम होना है.
दुमका में बनने वाले इस तारामंडल को पूरी तरह डिजिटल तकनीक से लैस किया जा रहा है. इसका टॉप स्क्रीन लगभग 15 मीटर का होगा. इसमें एक साथ करीब 150 लोग बैठ सकेंगे. इसमें आधुनिक ऑप्टोमेक्निकल प्रोजेक्टर प्रणाली के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों और ब्रह्मांड से संबंधित दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे. यहां बन रहा तारामंडल हाइब्रिड होगा. विशेषज्ञों ने बताया कि रांची में बने तारामंडल से भी यह आधुनिक होगा.
पर्यटन स्थल के साथ बनेगा ज्ञान का नया केंद्र
तारामंडल बनने के बाद दुमका और आसपास के क्षेत्र के लोगों को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने का नया अवसर मिलेगा. स्टूडेंट्स पुस्तकों के अलावा प्रत्यक्ष दृश्य के माध्यम से अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे. कुल मिलाकर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित होगा.
2014 में हुआ था शिलान्यास
अब जब तारामंडल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तो स्थानीय लोगों में काफी खुशी है. वे वर्षों से इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल इसका शिलान्यास 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था. इसके निर्माण कार्य में भी काफी शिथिलता बरती गई. अब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पूर्ण होने जा रहा है.
उपायुक्त ने दी जानकारी
इस संबंध में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा का कहना है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से लगातार समंवय किया जा रहा है. डीसी ने कहा कि बहुत तेजी से प्रोजेक्टर सहित अन्य उपकरण लगाए जा रहे हैं. जिससे कि दुमका के लोगों को शीघ्र ही इस सुविधा का लाभ मिल सकें.
ये भी पढ़ें: देवघर में नंदन पहाड़ स्थित शिल्पग्राम की बढ़ी रौनक, जिला प्रशाशन की पहल से थ्री डी थियेटर का उद्घाटन
दुमका में निर्माणाधीन तारामंडल में चोरी का प्रयास विफल, लोगों ने खदेड़ कर दो युवकों को रंगेहाथ पकड़ा, एक मौके से फरार
दुमकाः 6 वर्ष बाद भी बनकर तैयार नहीं हुआ तारामंडल, जल्द बनाने की मांग