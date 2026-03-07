ETV Bharat / state

दुमका वासियों को जल्द मिलेगी तारामंडल की सौगात, जापानी इंजीनियर्स दे रहे हैं अंतिम रूप

दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका के लोगों को जल्द ही अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से राज्य का सबसे बेहतर तारामंडल (प्लैनेटेरियम) की सौगात मिलने वाली है. इसका डेमो भी शुरू कर दिया गया है. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द यहां के लोग तारामंडल का आनंद लेंगे और खगोलिय पिंडो और उनसे जुड़ी काफी जानकारियां प्राप्त करेंगे.

उपकरणों को लगाने में जुटे जापानी टेक्नीशियन

दरअसल, इसमें लगाए जा रहे उपकरण जापान की प्रतिष्ठित कंपनी आरएसए कोसमोस के जरिये कोनिका-मिनोल्टा लगा रही है. इन्हीं कंपनी की ओर से जापान के दो एक्सपर्ट मिस्टर ताकेदा और मिस्टर उमेदा पिछले एक माह से कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हैं. साथ ही भारत के भी कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं. दुमका के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस में इसका निर्माण कराया जा रहा है. इसके भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था और उपकरणों के इंस्टॉल होते ही इसके इंटेरियर डेकोरेशन का काम होना है.

तारा मंडल के कार्य को लेकर डीसी ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

दुमका में बनने वाले इस तारामंडल को पूरी तरह डिजिटल तकनीक से लैस किया जा रहा है. इसका टॉप स्क्रीन लगभग 15 मीटर का होगा. इसमें एक साथ करीब 150 लोग बैठ सकेंगे. इसमें आधुनिक ऑप्टोमेक्निकल प्रोजेक्टर प्रणाली के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों और ब्रह्मांड से संबंधित दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे. यहां बन रहा तारामंडल हाइब्रिड होगा. विशेषज्ञों ने बताया कि रांची में बने तारामंडल से भी यह आधुनिक होगा.

तारामंडल का कार्य प्रगति पर (ईटीवी भारत)

पर्यटन स्थल के साथ बनेगा ज्ञान का नया केंद्र