बनारस में रूट निर्धारण का प्लान फेल; भीषण जाम की चपेट में काशी नगरी

हालांकि बाद में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के रूट निर्धारण का यह प्लान पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतारा जा सका. इस प्लान के तहत जोन एक में लाल कलर के ऑटो और ई-रिक्शा चलाए जाने की योजना थी. जोन 2 में पीले कलर के ऑटो और ई-रिक्शा, जोन 3 में हरे कलर के ऑटो और ई-रिक्शा और जोन 4 में नीले स्टीकर लगे ऑटो और ई-रिक्शा चलाने की तैयारी हुई.

क्या था प्लान: वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए 1 जनवरी 2023 से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई थी. यह ट्रैफिक व्यवस्था शहर के वह 4 जोन में बांटकर ऑटो और ई-रिक्शा के रूट निर्धारित किए जाने की थी. चार जोन में चलने वाले ऑटो और ई-रिक्शा का कलर भी अलग-अलग किया गया था. इसके अतिरिक्त शहर के मुख्य चौराहों पर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किया गया था, जो कई जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है.

लेकिन कुछ ऑटो और ई रिक्शा पर ही कलरफुल पट्टी और बारकोड लगाने के बाद यह काम ठंडे बस्ते में चला गया. इसके बाद हालत यह है कि अब शहर में कोई भी ऑटो और ई-रिक्शा कहीं भी आता है. किसी रूट पर चलता है. यही वजह है कि शहर में जाम बढ़ता जा रहा है.

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए वाराणसी में 2024 में एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की गई थी, जो शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करे. शहर में रूट निर्धारण करके ऑटो और ई-रिक्शा को जोन वॉइज चलाने की योजना बनी थी.

वाराणसी: शहर में बीते कुछ दिनों से फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने लगी है. सैलानियों की बढ़ रही संख्या और अपने कामकाज से दूसरे जिलों से प्रतिदिन बनारस आने वाले लोगों की भीड़, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे लोगों के कारण शहर का हर हिस्सा जाम की जद में है.

रूट नंबर 01 का कलर कोड लाल है. यह रूट कोतवाली, जैतपुरा और आदमपुर थाना क्षेत्र का था. यहां कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या 5071 है.

रूट नंबर 02 का कलर कोड पीला है. यह रूट चेतगंज, लक्सा, चौक, दशाश्वमेध और सिगरा थाना क्षेत्र का है. पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या 3362 है.

रूट नंबर 03 का कलर कोड हरा है. यह रूट भेलूपुर थाना क्षेत्र के इलाके का है. इस पर कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या 2786 है.

रूट नंबर 04 का कलर कोड नीला है. यह रूट लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र का है. यहां कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या 2507 है.

यह प्लान शुरू होने के साथ ही खत्म भी हो गया. 2024 सितंबर के महीने में तत्कालीन डीएम एसएम राजलिंगम और वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बाकायदा लाल कलर के स्टिकर लगाकर ई-रिक्शा कलर कोड निर्धारण और बार कोड लगाकर ऑटो रिक्शा के रोड निर्धारण की योजना को शुरू की थी.

इसमें डेडलाइन तय की गई की जनवरी 2025 तक यह सिस्टम पूरे शहर में लागू होगा. लेकिन यह सिस्टम लागू नहीं हो सका. इस लापरवाही का सीधा खामियाजा पब्लिक को उठाना पड़ रहा है. पब्लिक जाम में फंसकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है.

भीषण जाम की चपेट में काशी नगरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं लोग: परिमल अग्रवाल का कहना है कि रूट निर्धारित हुआ तो प्लान को पूरा करना चाहिए था. अब तो कहीं दिखाई भी नहीं देता है कि कहां पर किस कलर कोड का ई-रिक्शा या ऑटो चल रहा है. जिसका जहां मन है, वहां पर चलता है. अवैध रिक्शे तो विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में जाम की वजह बन रहे हैं.

वहीं, काशी में पूजा पाठ के लिए आने वाले अरविंद शर्मा का कहना है कि बहुत तेजी से ऑटो और ई-रिक्शा दोनों की संख्या बढ़ रही है. इनको निर्धारित करना चाहिए, यह तो जाम की वजह बनते जा रहे हैं. गली में भी यह घुस आते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है.

विकास शर्मा का कहना है कि कहीं इमरजेंसी की कंडीशन में जाना हो तो यह ई-रिक्शा और ऑटो वाले कहीं भी खड़े हो जाते हैं. इसके कारण देरी भी होती है. इमरजेंसी में तो कई बार और परेशानी होती है. इसलिए इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए और बीच में रुककर सवारी लेने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.

क्या कहते हैं जिम्मेदार: एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा का कहना है कि उनके रूट को निर्धारित करने का काम चल रहा है. इनकी जांच भी की जा रही है. जो अवैध हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है. बीते कुछ दिनों में 100 से ज्यादा ई-रिक्शा को और ऑटो को चिन्हित करके इन्हें सीज किया गया है.

रूट के बाहर कोई भी ई-रिक्शा और ऑटो न चले इसकी निगरानी के लिए अलग से टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की जाएगी. बता दें कि बनारस में 23000 पंजीकृत ई-रिक्शा और 2800 ऑटो चल रही हैं. नगर निगम के रिकॉर्ड में 1043 पैडल रिक्शा भी शामिल हैं. अवैध रूप से 200 पैडल रिक्शा और 3000 से ज्यादा ई-रिक्शा भी संचालित हो रहे हैं.

