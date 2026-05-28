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किसानों की मदद के लिए बनाया प्लान; कानपुर में IIPR की टीम देगी ट्रेनिंग, निदेशक बोले- 15 जून तक चलेगा कैंपेन

किसानों की मदद के लिए बनाया प्लान ( Photo credit: ETV Bharat )