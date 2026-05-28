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किसानों की मदद के लिए बनाया प्लान; कानपुर में IIPR की टीम देगी ट्रेनिंग, निदेशक बोले- 15 जून तक चलेगा कैंपेन

आईआईपीआर के निदेशक डाॅ. जीपी दीक्षित ने बताया कि भारत सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया है.

किसानों की मदद के लिए बनाया प्लान
किसानों की मदद के लिए बनाया प्लान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 6:03 PM IST

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कानपुर : मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं, इन्हीं कारणों से कई अन्य वस्तुएं और सामान भी महंगे हो गए हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पास देश के तमाम राज्यों से किसानों ने खाद संकट को लेकर अपनी समस्याएं बताईं. जिसके बाद आईसीएआर ने देश के 100 जिलों को चिन्हित करते हुए लाखों किसानों की मदद के लिए प्लान बनाया है. इसके लिये कानपुर से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (IIPR) को चुना गया.

आईआईपीआर के निदेशक डाॅ. जीपी दीक्षित ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) के निदेशक डाॅ. जीपी दीक्षित ने बताया कि जैसे ही हमें इस बाबत जानकारी मिली तो आईआईपीआर में वैज्ञानिकों की टीम गठित हुई. जिनकी ओर से कानपुर के अलावा उन्नाव, कन्नौज, बहराइच, मैनपुरी में हजारों किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें बताया जा रहा है कि किसान जिस तरह फास्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उससे उन्हें बचना होगा.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया है. इसमें हमारा संस्थान भी पार्टिसिपेट कर रहा है. पूरे देश में 100 जिला चिन्हित किए गए हैं, इसमें जहां खाद का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, चाहे डीएपी हो या यूरिया.

उन्होंने बताया कि 100 जिलों को हमने टारगेट किया है. उन्होंने बताया कि हमारे संस्थान को भी कुछ जिले दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 'मेरा गांव मेरा गौरव' परियोजना चलती है, इसके अंतर्गत जितने भी आस-पास के जिले हैं, वहां भी हमारी टीम जा रही है.

उन्होंने बताया कि किसानों को ये बताया जा रहा है कि आखिर मिट्टी की रिक्वायरमेंट कितनी है? मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बेहतर करना है? उन्होंने कहा कि आगामी 15 जून तक यह कैंपेन चलेगा. इसके चलते किसानों को अब आगामी दिनों में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.


आईआईपीआर के निदेशक डाॅ. जीपी दीक्षित ने कहा कि किसानों को जागरूक करने के साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दलहनी फसलों में जो माइक्रोब्स होते हैं, उससे 25 प्रतिशत नाइट्रोजन की बचत हो सकती है. इससे उन्हें डीएपी का उपयोग कम करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि किसान चाहें तो आईआईपीआर आकर भी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : अब 100 दिनों पहले खेतों में उगेगी अरहर की नई प्रजाति आईपीए 15-6, आईआईपीआर के वैज्ञानिकों का कमाल

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