ETV Bharat / state

पहाड़ों की रानी मसूरी में जाम से मिलेगी मुक्ति, शासन स्तर पर कवायद तेज, 1500 वाहनों के लिए बनेगी नई पार्किंग

मसूरी में जाम से मिलेगी मुक्ति ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में पार्किंग की समस्या और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है. शहर में नई पार्किंग विकसित करने के साथ प्रमुख चौराहों पर यातायात सुगम बनाने की योजना तैयार की जा रही है. नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में छोटे-बड़े वाहनों की पार्किंग के लिए 42 स्थान चिह्नित किए गए हैं. वहीं, प्रस्तावित सरकारी और निजी पार्किंग को मिलाकर करीब 1500 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है.

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के अनुसार, प्रवेश पंत बनाम उत्तराखंड सरकार मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल होने के बाद गृह सचिव की ओर से एक समिति गठित की गई थी. समिति के साथ हुई बैठक में मसूरी की पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान तलाशने और संभावित स्थलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए. इसके बाद निजी भूमि स्वामियों से पार्किंग निर्माण में रुचि जानने के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके तहत छह आवेदन प्राप्त हुए हैं. एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में उपलब्ध भूखंडों का सर्वे कर यह पता लगाया गया कि कहां-कहां पार्किंग विकसित की जा सकती है. इस प्रक्रिया में 42 संभावित स्थान चिह्नित किए गए हैं.