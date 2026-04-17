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हवा में ग्रेटर रायपुर का ब्लू प्रिंट, 100 वार्ड बनाने की योजना सुस्त, लेकिन सियासी बयानबाजी चुस्त

प्रस्तावित परिसीमन लागू होता है तो रायपुर का भूगोल बड़े स्तर पर बदल सकता है. सबसे बड़ा बदलाव नगर निगम सीमा के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है.

ग्रेटर रायपुर का विजन या सियासी गणित? 100 वार्ड बनाने के पीछे सरकार का मुख्य तर्क है कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहर के विस्तार को देखते हुए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना जरूरी है. रायपुर की आबादी अब 25 लाख के आसपास मानी जा रही है और आने वाले समय में इसके 50 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में वार्डों की संख्या बढ़ाकर प्रशासनिक दबाव कम करने और शहर को महानगर पालिका का दर्जा दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. हालांकि विपक्ष इसे पूरी तरह तकनीकी प्रक्रिया नहीं मानता.उसका आरोप है कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरण साधने, वोट बैंक को प्रभावित करने और आरक्षण के संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी इसमें शामिल हो सकती है.

क्यों आगे बढ़ नहीं रहा है 100 वार्डों का प्लान ? रायपुर नगर निगम में 100 वार्ड बनाने की योजना फिलहाल प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर ही अटकी हुई है. वर्तमान में निगम में 70 वार्ड ही अस्तित्व में हैं और हालिया चुनाव भी इन्हीं वार्डों के आधार पर संपन्न हुए. प्रशासनिक स्तर पर परिसीमन, जनसंख्या के नए आंकड़े और नगर निगम सीमा विस्तार को लेकर प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य शासन के स्तर पर लंबित है. जब तक शासन से हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक न तो नया नक्शा जारी हो सकता है और न ही वार्डों का पुनर्गठन संभव है. यही वजह है कि यह पूरा प्लान बार-बार चर्चा में आता है, लेकिन जमीन पर आगे नहीं बढ़ पाता.

रायपुर : रायपुर नगर निगम में 70 से बढ़ाकर 100 वार्ड करने की योजना एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है. सरकार इसे ग्रेटर रायपुर और भविष्य की शहरी जरूरतों के लिहाज से जरूरी कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अधूरी तैयारी और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करार दे रहा है. हालात ये हैं कि प्रस्ताव तो वर्षों से चर्चा में है, लेकिन अब तक न अंतिम परिसीमन नक्शा सामने आया है और न ही आरक्षण का स्पष्ट खाका, जिससे यह सवाल और गहरा हो गया है कि आखिर यह ब्लू प्रिंट अटका कहां है.

सेजबहार, माना, मंदिर हसौद, अभनपुर रोड, धरसींवा और आरंग रोड के विकसित क्षेत्र, साथ ही नया रायपुर (अटल नगर) से लगे इलाके निगम सीमा में जोड़े जा सकते हैं.

शंकर नगर, तेलीबांधा, पंडरी, देवेंद्र नगर, मोवा, गुढ़ियारी जैसे बड़े वार्डों को तोड़कर छोटे वार्ड बनाए जा सकते हैं.

VIP रोड, एयरपोर्ट रोड, कमल विहार, डीडीयू नगर और नई टाउनशिप को अलग वार्डों में ढाला जा सकता है.

मिश्रित वार्डों को अलग कर प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने की योजना है।.

विपक्ष का हमला—संसाधन नहीं, फिर विस्तार क्यों?



नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इस प्रस्ताव को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि नगर निगम पहले से ही 70 वार्डों में मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह सक्षम नहीं है.शहर में साफ पानी, सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं प्रभावित हैं, ऐसे में नए क्षेत्रों को जोड़ना और वार्ड बढ़ाना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा होगा.

कमल विहार और आरडीए जैसी कॉलोनियों को निगम में शामिल कर सरकार जनता के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है.हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भविष्य की आबादी को देखते हुए 100 वार्ड जरूरी हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था पहले तैयार करनी होगी- आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम, रायपुर



सत्ता पक्ष का जवाब- छोटे वार्ड, बेहतर प्रबंधन



महापौर मीनल चौबे ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वार्डों की संख्या बढ़ाने का सीधा मतलब काम का बेहतर बंटवारा और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि है.उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 7 जोन थे, जिन्हें बढ़ाकर 10 किया गया और इससे कामकाज में सुधार हुआ.

70 वार्ड को 100 में पुनर्गठित किया जाता है, तो प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या कम होगी और जनप्रतिनिधियों के लिए काम करना आसान होगा. 30 नए वार्ड कहीं बाहर से नहीं लाए जाएंगे, बल्कि मौजूदा वार्डों का ही विभाजन और पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें- मीनल चौबे, महापौर, नगर निगम, रायपुर

प्रशासन की स्थिति,फैसला शासन स्तर पर लंबित



नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के अनुसार, निगम ने आसपास के गांवों को शामिल करने और सीमा विस्तार को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है. अब इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है.

जब तक शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिलती, तब तक परिसीमन और 100 वार्ड के गठन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती. प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जरूर है, लेकिन अंतिम आदेश के अभाव में पूरा मामला फिलहाल अटका हुआ है- विश्वदीप, आयुक्त, नगर निगम, रायपुर

आखिर अटका कहां है ब्लू प्रिंट ?



पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर 100 वार्ड का ब्लूप्रिंट किस चरण में अटका हुआ है. न तो परिसीमन का अंतिम नक्शा जारी हुआ है, न ही आरक्षण का स्पष्ट प्रारुप सामने आया है. गांवों के विलय को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक सहमति का अभाव भी सामने आ रहा है. यही कारण है कि ग्रेटर रायपुर का यह बड़ा प्लान अभी कागजों और बैठकों तक ही सीमित नजर आ रहा है.





रायपुर को भविष्य के लिहाज से विकसित और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए 100 वार्ड का प्रस्ताव महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन जब तक इसके लिए स्पष्ट योजना, पर्याप्त संसाधन और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक यह मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बना रहेगा.आने वाले समय में सरकार के फैसले से ही तय होगा कि यह योजना हकीकत बनेगी या फिर एक बार फिर फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी.

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