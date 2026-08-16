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JPSC-JSSC Protest Update: राज्यव्यापी आंदोलन को अंतिम रूप देने की तैयारी, 20 अगस्त को CM आवास घेराव का ऐलान

छात्रों द्वारा JPSC-JSSC आंदोलन की नई रणनीति के तहत 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 2:27 PM IST

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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन अब राज्यव्यापी रूप लेने की तैयारी में है. आंदोलन को राजधानी रांची से आगे सभी जिलों तक पहुंचाने के लिए छात्र संगठनों ने रणनीति तैयार की है. जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाने और अधिक से अधिक छात्रों को आंदोलन से जोड़ने और सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए लगातार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रखने की तैयारी है. हालांकि मंच द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का निर्णय ले लिया गया है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है.

रविवार को सीएम और राहुल गांधी का होगा पुतला दहन

राज्यव्यापी आंदोलन के तहत रविवार को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सीएम और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है. राजधानी रांची में भी छात्र संगठनों की ओर से पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन का सिलसिला आगे भी जारी रखने की बात कही गई है.

आगामी रणनीति पर छात्रों के बयान (Etv Bharat)

CM आवास घेराव को लेकर छात्र संगठनों की तैयारियां शुरू

छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी मांगों पर जब तक ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन को अलग-अलग जिलों में विस्तार दिया जाएगा. आंदोलन को और तेज करने के उद्देश्य से JPSC जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का फैसला भी लिया गया है. इस कार्यक्रम को लेकर छात्र संगठनों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है.

सीएम आवास धेराव से पहला होगी कोर कमेटी की बैठक

हालांकि JPSC-JSSC न्याय मंच की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर उसकी कोर कमेटी की बैठक होगी. बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि घेराव कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा क्या होगी? और इसमें मंच की भूमिका किस तरह की रहेगी. उन्होंने रिफॉर्म्स मंच की घेराव कार्यक्रम का समर्थन दिया है.

अस्पताल में भर्ती हैं अनशनकारी छात्र

इधर, लंबे समय से जारी आंदोलन और भूख हड़ताल के बीच कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रांची सदर अस्पताल में कुल 5 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्र नेता भर्ती किए गए थे, इनमें छात्र नेता एवं JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो, अनशनकारी छात्र राहुल क्रांति, प्रदर्शनकारी छात्रा उम्मे हबीबा, JSSC-छात्र मंच से जुड़े महेंद्र प्रताप और मनीष कुमार सिंह शामिल हैं.

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स्वास्थ्य स्थिति पर नजर

JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ पिछले करीब 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति का इलाज सदर अस्पताल के HDU में चल रहा है. लंबे समय से जारी अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

वहीं, भूख हड़ताल भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच की ओर से दो छात्र अभी भूख हड़ताल पर हैं जबकि JPSC-JSSC न्याय मंच की ओर से भी दो छात्र अनशन पर बैठे हैं. ऐसे में आंदोलन के साथ-साथ छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है.

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छात्र आंदोलन को जिला स्तर पर ले जाने की तैयारी

छात्र संगठनों की रणनीति अब आंदोलन को राजधानी तक सीमित रखने के बजाय पूरे झारखंड में फैलाने की है. जिला स्तर पर कार्यक्रम, जनसंपर्क और धरना-प्रदर्शन के जरिए छात्रों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है. वहीं 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को आंदोलन के अगले बड़े पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है. अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत होती है या आंदोलन और व्यापक रूप लेता है.

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