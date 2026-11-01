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उत्तराखंड में बिजली संकट के बीच रोशन रहेगी दिवाली, निर्बाध आपूर्ति का प्लान तैयार

बिजली संकट के बीच रोशन रहेगी दिवाली! ( फोटो- ETV Bharat )

दीपावली के दौरान खासकर शाम और रात के समय बिजली की खपत में अचानक बढ़ोतरी होती है. घरों, बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोशनी के साथ बिजली की मांग बढ़ जाती है. इसे देखते हुए पहले से ही अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था और आपूर्ति प्रबंधन का प्लान तैयार किया जा रहा है.