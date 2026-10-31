एसजीपीजीआई में शुरू होगा डीएम पाठ्यक्रम, विशेषज्ञों की कमी दूर करने में मिलेगी मदद
निदेशक पद्मश्री डॉ. आरके धीमन ने कहा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डीएम कोर्स शुरू किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:09 PM IST
लखनऊ : आर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में सुरक्षित और बेहतर चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में पहल की है. संस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एवं क्रिटिकल केयर में डीएम पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है. इससे देश में ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी.
एसजीपीजीआई के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया यूनिट की ओर से शनिवार को प्रो. सोमा कौशिक ऑडिटोरियम में अंग प्रत्यारोपण पर राष्ट्रीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम (सीएमई) एवं प्रथम एसजीपीजीआई ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया मीट (एसटीएएम) का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का विषय सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन: करंट एडवांसेज इन पेशेंट केयर रहा.
राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनएएमएस) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स (आईएसए), उत्तर प्रदेश चैप्टर के सहयोग से किया गया. कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के 15 से अधिक विशेषज्ञ वक्ताओं और करीब 60 चिकित्सकों ने हिस्सा लिया.
आर्गन ट्रांसप्लांट में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की अहम भूमिका : विशेषज्ञों ने बताया कि अंग प्रत्यारोपण की सफलता केवल सर्जरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऑपरेशन से पहले, उसके दौरान और बाद में मरीज को मिलने वाली विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल भी बेहद महत्वपूर्ण है.
उन्होंने बताया कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मरीज की हृदय गति, ब्लड प्रेशर, रक्त के थक्के बनने की क्षमता और प्रत्यारोपित अंग में पर्याप्त रक्त प्रवाह बनाए रखने के साथ ऑपरेशन के बाद गहन चिकित्सा देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में एनेस्थीसियोलॉजी में एमडी के बाद तीन वर्षीय डीएम ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया की देशभर में केवल पांच सीटें उपलब्ध हैं. एसजीपीजीआई में दो वर्षीय ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेलोशिप के तहत प्रतिवर्ष चार सीटों पर प्रशिक्षण दिया जाता है.
इस मौके पर संस्थान के निदेशक पद्मश्री डॉ. आरके धीमन ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि एसजीपीजीआई क्वाटरनरी केयर सेंटर के रूप में विकसित होने की दिशा में अपने अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम को लगातार मजबूत कर रहा है. संस्थान में लिविंग डोनर किडनी और लिवर प्रत्यारोपण के साथ मृत्योपरांत अंगदान के माध्यम से भी प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है.
उन्होंने कहा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डीएम कोर्स शुरू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि संस्थान ने उत्तर प्रदेश का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षित अंग प्रत्यारोपण के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट की विशेषज्ञता बेहद जरूरी है.
आयोजन सचिव डॉ. दिव्या श्रीवास्तव ने बताया कि सीएमई का उद्देश्य चिकित्सकों को साझा मंच उपलब्ध कराना, जटिल मामलों के अनुभव साझा करना और नई चिकित्सा तकनीकों के माध्यम से मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है.
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