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एसजीपीजीआई में शुरू होगा डीएम पाठ्यक्रम, विशेषज्ञों की कमी दूर करने में मिलेगी मदद

एसजीपीजीआई में कार्यक्रम का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : आर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में सुरक्षित और बेहतर चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में पहल की है. संस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एवं क्रिटिकल केयर में डीएम पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है. इससे देश में ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी.





एसजीपीजीआई के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया यूनिट की ओर से शनिवार को प्रो. सोमा कौशिक ऑडिटोरियम में अंग प्रत्यारोपण पर राष्ट्रीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम (सीएमई) एवं प्रथम एसजीपीजीआई ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया मीट (एसटीएएम) का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का विषय सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन: करंट एडवांसेज इन पेशेंट केयर रहा.