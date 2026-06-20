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मेरठ के प्रमुख नालों को कवर करने की प्लानिंग; नगर निगम ऐसे बदलेगा शहर की तस्वीर

मेरठ के प्रमुख नालों को कवर करने की प्लानिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: नगर निगम ने प्रमुख नालों को कवर करने की योजना बनाई है. इसके लिए बजट का इंतजाम हो चुका है. शासन से पहले चरण के लिए हरी झंडी मिल चुकी है. नगर निगम ने यह फैसला नालों को कचरा मुक्त करने और शहर में जलभराव की संकट से बचाव के लिए लिया है. मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि शहर के प्रमुख तीन नाले हैं. इनमें ऑडियन नाला, अबू नाला और अबू नाला हैं. इन नालों को लेकर खास प्लानिंग की गई है. इसके अलावा दिल्ली रोड बनना है, जिससे माधवपुरम, ट्रांसपोर्ट नगर, स्पोर्ट्स सेक्टर एरिया समेत लगभग 5 से 6 लाख की जनता प्रभावित होती है. दिल्ली रोड के लिए तो टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार. (Video Credit: ETV Bharat) शासन से अप्रूवल मिलने के बाद वहां अब कार्य शुरू होने जा रहा है. उम्मीद है कि जैसे ही ये नाला बन जाएगा तो यहां के लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी. साथ हीं बारिश के सीजन में आमतौर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वह भी नहीं करना पड़ेगा. इसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है. इसकी लंबाई औसतन 3.5 किलोमीटर है. इसे ऊपर से कवर किया जाएगा. इसे दिल्ली रोड पर शताब्दी नगर होते हुए मेरठ साऊथ होते हुए रिठानी तक बनाया जाएगा. जो भी चोक पॉइंट्स हैं, वह इसमें क्लियर हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि नाले का चोक पॉइंट्स यानी वह जगह जहां नाले की चौड़ाई कम हो जाती है, पानी का बहाव रुक जाता है, जिस वजह से मलबा (कचरा, प्लास्टिक, सिल्ट) जमा होने के की वजह से जल भराव की समस्या हो जाती है, इससे भी निजात मिलेगी.