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मेरठ के प्रमुख नालों को कवर करने की प्लानिंग; नगर निगम ऐसे बदलेगा शहर की तस्वीर

नालों पर कवर करने के बाद यह भी प्लानिंग की जाएगी की हल्के वाहनों को नाले के ऊपर से गुजारा जाए.

मेरठ के प्रमुख नालों को कवर करने की प्लानिंग.
मेरठ के प्रमुख नालों को कवर करने की प्लानिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 9:35 AM IST

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मेरठ: नगर निगम ने प्रमुख नालों को कवर करने की योजना बनाई है. इसके लिए बजट का इंतजाम हो चुका है. शासन से पहले चरण के लिए हरी झंडी मिल चुकी है. नगर निगम ने यह फैसला नालों को कचरा मुक्त करने और शहर में जलभराव की संकट से बचाव के लिए लिया है.

मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि शहर के प्रमुख तीन नाले हैं. इनमें ऑडियन नाला, अबू नाला और अबू नाला हैं. इन नालों को लेकर खास प्लानिंग की गई है. इसके अलावा दिल्ली रोड बनना है, जिससे माधवपुरम, ट्रांसपोर्ट नगर, स्पोर्ट्स सेक्टर एरिया समेत लगभग 5 से 6 लाख की जनता प्रभावित होती है. दिल्ली रोड के लिए तो टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार. (Video Credit: ETV Bharat)

शासन से अप्रूवल मिलने के बाद वहां अब कार्य शुरू होने जा रहा है. उम्मीद है कि जैसे ही ये नाला बन जाएगा तो यहां के लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी. साथ हीं बारिश के सीजन में आमतौर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वह भी नहीं करना पड़ेगा. इसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है.

इसकी लंबाई औसतन 3.5 किलोमीटर है. इसे ऊपर से कवर किया जाएगा. इसे दिल्ली रोड पर शताब्दी नगर होते हुए मेरठ साऊथ होते हुए रिठानी तक बनाया जाएगा. जो भी चोक पॉइंट्स हैं, वह इसमें क्लियर हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि नाले का चोक पॉइंट्स यानी वह जगह जहां नाले की चौड़ाई कम हो जाती है, पानी का बहाव रुक जाता है, जिस वजह से मलबा (कचरा, प्लास्टिक, सिल्ट) जमा होने के की वजह से जल भराव की समस्या हो जाती है, इससे भी निजात मिलेगी.

नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि इसी प्रकार मेरठ के बीचों-बीच से खासतौर से मार्केट एरिया से नाला गुजरता है. इस नाले को भी कवर करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है. आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी वह नहीं मानते और बड़े पैमाने पर शहर के बीचो-बीच से निकलने वाले इस नाले में लोग कचरा डालते हैं. इसको लेकर निर्णय लिया गया है कि इस नाले को भी कवर किया जाएगा.

नगर निगम के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगभग हर सप्ताह अभियान चलाकर इस नाले को साफ कराया जाता है, इसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं. इसीलिए नगर निगम ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था और अब इस नाले को कवर करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है.

जल्द ही इसका कार्य शुरु हो जाएगा. फेज वन में लगभग 180 करोड रुपए की लागत से इन नालों को ढंका जाएगा. इस नाले की लंबाई लगभग सवा तीन किलोमीटर है. इसे ईदगाह से लेकर कमले के पुल तक कवर किया जाएगा.

अबू नाला-1 और अबू नाला-2 का भी सर्वें कर लिया गया है. इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है. अब स्वीकृति का इंतजार है. इसके बाद फेज दो यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा.

खास बात यह है कि नालों पर कवर करने के बाद यह भी प्लानिंग की जाएगी की हल्के वाहनों को नाले के ऊपर से गुजारा जाए, जिससे कि सड़कों पर ट्रैफिक का दवाब कम हो. वहीं, इन नालों के ऊपर साज-सज्जा के लिए गमले भी लगाए जाएंगे, ताकि शहर की सुंदरता में निखार आए.

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