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गिरिडीह शहर में नहीं लगेगा साप्ताहिक हाट, पपरवाटांड में जगह चिन्हित

गिरिडीहः इसरी बाजार में हुए हादसे के बाद शहरी इलाके की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना तैयार हो रही है. घटना के बाद नगर निगम ने रविवार को गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार में लगने वाले साप्ताहिक हाट की जगह परिवर्तन करने की योजना तैयार की है. जिसके तहत यह हाट शहर से दूर पपरवाटांड के समीप कर्पूरी ठाकुर चौक के पास लगाया जाएगा. इसे लेकर उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने जमीन चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया है. तैयार की गई योजना को निगम के अधिकारी अब नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार एवं जिलाधिकारी रामनिवास यादव के पास लेकर जाएंगे.

साप्ताहिक हाट के कारण शहरवासियों को होती है दिक्कत

पूरे मामले की जानकारी उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने दी है. बताया कि रविवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट के कारण शहरवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. जाम से लोग परेशान रहते हैं तो दुर्घटना का भी खतरा मंडराता रहता है. यदि भारी वाहन का प्रवेश हो गया तो समस्या और भी बढ़ जाती है. ऐसे में इस हाट को शहर से दूर ले जाने की तैयारी है.

जानकारी देते उपनगर आयुक्त (Etv Bharat)

व्यापारी और किसानों को भी सहूलियत

कर्पूरी ठाकुर चौक के समीप जो खाली जमीन है वह उपयुक्त है. इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. जमीन को लेकर अंचलाधिकारी से भी संपर्क किया जाएगा. सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही हाट शहर से दूर लगने लगेगा. उन्होंने कहा कि हाट शहर से दूर होने पर कई तरह के व्यापारी और किसानों को भी काफी सहूलियत होगी.