गिरिडीह शहर में नहीं लगेगा साप्ताहिक हाट, पपरवाटांड में जगह चिन्हित
गिरिडीह शहर में लगने वाले साप्ताहिक हाट का स्थान बदलेगा.
Published : May 12, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 4:05 PM IST
गिरिडीहः इसरी बाजार में हुए हादसे के बाद शहरी इलाके की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना तैयार हो रही है. घटना के बाद नगर निगम ने रविवार को गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार में लगने वाले साप्ताहिक हाट की जगह परिवर्तन करने की योजना तैयार की है. जिसके तहत यह हाट शहर से दूर पपरवाटांड के समीप कर्पूरी ठाकुर चौक के पास लगाया जाएगा. इसे लेकर उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने जमीन चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया है. तैयार की गई योजना को निगम के अधिकारी अब नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार एवं जिलाधिकारी रामनिवास यादव के पास लेकर जाएंगे.
साप्ताहिक हाट के कारण शहरवासियों को होती है दिक्कत
पूरे मामले की जानकारी उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने दी है. बताया कि रविवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट के कारण शहरवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. जाम से लोग परेशान रहते हैं तो दुर्घटना का भी खतरा मंडराता रहता है. यदि भारी वाहन का प्रवेश हो गया तो समस्या और भी बढ़ जाती है. ऐसे में इस हाट को शहर से दूर ले जाने की तैयारी है.
व्यापारी और किसानों को भी सहूलियत
कर्पूरी ठाकुर चौक के समीप जो खाली जमीन है वह उपयुक्त है. इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. जमीन को लेकर अंचलाधिकारी से भी संपर्क किया जाएगा. सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही हाट शहर से दूर लगने लगेगा. उन्होंने कहा कि हाट शहर से दूर होने पर कई तरह के व्यापारी और किसानों को भी काफी सहूलियत होगी.
वर्षों से लगता है हाट
यहां बता दें कि हुट्टी बाजार में कई दशकों से साप्ताहिक हाट लगता रहा है. इस दौरान शहर के अलावा आस पास के कई गांव के लोग इस हाट में पहुंचते हैं. हाट के दिन भीड़ बहुत रहती है, ऐसे में यातायात की समस्या भी उत्पन्न होती है. कई बार घंटों जाम लग जाता है.
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