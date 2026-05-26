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नोएडा: पुलिसकर्मी को ही बनाया शिकार, लूटपाट का मुख्य आरोपी के पैर में गोली, हुआ अरेस्ट

उत्‍तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पर हमला करने वाले वैगनआर गैंग के खिलाफ दादरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

dadri police arrests accused after encounter
दादरी पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 11:53 AM IST

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ग्रेटर नोएडा: उत्‍तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पर हमला करने वाले वैगनआर गैंग के खिलाफ दादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सादे कपड़ों में घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी को लिफ्ट देने के बहाने लूटने वाले गैंग के मुख्य सरगना रंजीत कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में दबोच लिया गया. उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार बरामद हुई है.

सादे कपड़ों की वजह से पुलिस को ही लूटा

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन सिंह के मुताबिक, 20 और 21 मई 2026 की रात एक पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान बदमाशों ने उसे कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठाया. कार में बैठते ही बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी से लूटपाट की और फरार हो गए. पुलिसकर्मी के साथ हुई इस वारदात के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और दादरी कोतवाली पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कई टीमें जांच में लगा दीं.

डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, डीसीपी ग्रेटर नोएडा (Etv Bharat)

लिफ्ट देने के बहाने करते थे लूटपाट

पुलिस को सूचना मिली कि वारदात में शामिल मुख्य आरोपी दादरी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने पेरीफेरल अंडरपास के पास चिटहरा नहर के नजदीक घेराबंदी की. खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी रंजीत कुमार घायल हो गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की तरफ फरार हो गए. उनकी तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस अब रंजीत के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग ने दिल्ली-एनसीआर में कितने लोगों को लिफ्ट देने के बहाने निशाना बनाया है.

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