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नोएडा: पुलिसकर्मी को ही बनाया शिकार, लूटपाट का मुख्य आरोपी के पैर में गोली, हुआ अरेस्ट

दादरी पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया ( Etv Bharat )