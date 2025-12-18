ETV Bharat / state

'गलत नोटिसों को कराया जाएगा ठीक', नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल बोले- उपासना स्थलों को नहीं देना होगा हाउस टैक्स

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने उपासना स्थलों पर लगने वाले टैक्स के सम्बन्ध में दी जानकारी.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 5:28 PM IST

वाराणसी : नगर निगम की ओर से पिछले दिनों मठ मंदिरों को नोटिस भेजे जाने के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था. जिसके बाद ने नगर निगम ने उपासना स्थलों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखे जाने की बात कही गई है, हालांकि शासन के पुराने आदेश के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थलों के लिए हाउस टैक्स तो जीरो है, लेकिन सीवर और वॉटर टैक्स देना जरूरी है, जिसके लिए भी छूट का बड़ा प्रावधान है.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने उपासना स्थलों पर लगने वाले टैक्स के सम्बन्ध में जानकारी दी. नगर आयुक्त ने बताया कि वाराणसी नगर निगम ने उपासना स्थलों को गृहकर से मुक्त किया है, वहीं और सीवर व वाटर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि नोटिस गलत है, इसको ठीक कराया जाएगा. कुर्की की बात लागू नहीं होती है.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भवनों पर अलग से गृहकर बिल एवं जलकल विभाग की ओर से सीवर व जलकर के बिल जारी किये जाते थे. उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मई 2025 के जारी आदेश के अनुसार, नगर निगमों में एकीकृत बिल जिसमें गृहकर, जलकर, सीवरकर एकीकृत बिल जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे.

उन्होंने बताया कि शासन के उक्त निर्देश पर पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकीकृत बिल जिसमें गृहकर, जलकर, सीवरकर (सम्पत्ति कर के रूप में) संयुक्त बिल जारी किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष बचे लगभग 4 माह में वसूली करने के लिए 20 हजार से अधिक के सम्पत्ति कर बकाये सभी भवनों पर डिमांड ऑफ नोटिस जारी किया गया.

उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-175 एवं 177 में शामिल है कि उपासना स्थल गृहकर से मुक्त है, लेकिन जलकर, सीवरकर को अवमुक्त नहीं किया गया है, यदि कोई उपासना स्थल 80जी की परिधि में आते हैं तो उन्हे सीवर व जलकर में पचास प्रतिशत की छूट दी जायेगी.

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की ओर से किसी भी उपासना स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. नगर निगम द्वारा सभी उपासना स्थलों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे उन्हें करमुक्त किया जा सके. कोतवाली जोन में अभी तक 40 मन्दिर, छह मस्जिदों और एक गुरुद्वारा को चिन्हित कर लिया गया है.

