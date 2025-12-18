ETV Bharat / state

'गलत नोटिसों को कराया जाएगा ठीक', नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल बोले- उपासना स्थलों को नहीं देना होगा हाउस टैक्स

वाराणसी : नगर निगम की ओर से पिछले दिनों मठ मंदिरों को नोटिस भेजे जाने के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था. जिसके बाद ने नगर निगम ने उपासना स्थलों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखे जाने की बात कही गई है, हालांकि शासन के पुराने आदेश के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थलों के लिए हाउस टैक्स तो जीरो है, लेकिन सीवर और वॉटर टैक्स देना जरूरी है, जिसके लिए भी छूट का बड़ा प्रावधान है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने उपासना स्थलों पर लगने वाले टैक्स के सम्बन्ध में जानकारी दी. नगर आयुक्त ने बताया कि वाराणसी नगर निगम ने उपासना स्थलों को गृहकर से मुक्त किया है, वहीं और सीवर व वाटर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि नोटिस गलत है, इसको ठीक कराया जाएगा. कुर्की की बात लागू नहीं होती है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)