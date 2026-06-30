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IIIT कोटा में गिरकर बढ़ा प्लेसमेंट अब 95 फीसदी पहुंचा, औसत पैकेज में बढ़ोतरी, लेकिन हायर पैकेज पहले से कम

IIIT कोटा के छात्र ( ETV Bharat Kota )