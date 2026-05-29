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रांची विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट ड्राइव में पहुंचे एमबीए से लेकर जनसंचार तक के छात्र, 15 से 17 हजार रुपये की नौकरी पर उठे सवाल

रांची : लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा रांची विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर के पत्रकारिता विभाग में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि इस ड्राइव के जरिए विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियां लगातार आयोजित होंगी.

हालांकि, इस पूरी कवायद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि क्या वास्तव में रांची विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल अब प्रभावी तरीके से काम करने लगा है या फिर यह केवल औपचारिकता भर है. वजह यह है कि विश्वविद्यालय में वर्षों से दर्जनों प्रोफेशनल और स्व-वित्तपोषित कोर्स संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट के मोर्चे पर अब तक कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आ सकी है.

रांची विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट ड्राइव पर सवाल (Etv Bharat)

इस प्लेसमेंट ड्राइव में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस मैनेजमेंट के लिए कंपनी ने हिस्सा लिया. छात्रों को 15 से 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया. खास बात यह रही कि इस ड्राइव में केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि एमबीए तक के छात्र भी इंटरव्यू के लिए पहुंचे. ऐसे में कई विद्यार्थियों के बीच यह चर्चा का विषय बना रहा कि उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी उन्हें अपेक्षाकृत कम वेतन वाली नौकरियों के लिए आवेदन करना पड़ रहा है.

विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में एमबीए, एलएलएम, पत्रकारिता एवं जनसंचार, फिल्म प्रोडक्शन, एमसीए, जैव प्रौद्योगिकी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फैशन डिजाइन, पर्यावरण विज्ञान, साइबर सुरक्षा, योग विज्ञान समेत कई व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा बीबीए-एलएलबी, पत्रकारिता, विदेशी भाषा, रेडियो मैनेजमेंट और भू-सूचना विज्ञान जैसे कोर्स भी विद्यार्थियों को करियर आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं.

रांची विश्वविद्यालय के छात्र- छात्राएं (Etv Bharat)

इतने विविध और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम होने के बावजूद विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है. अधिकांश छात्र अपने स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, निजी संपर्कों या ऑफ-कैंपस अवसरों के जरिए नौकरी हासिल करते रहे हैं. विश्वविद्यालय परिसर में कैंपस प्लेसमेंट की गतिविधियां बहुत कम देखने को मिली हैं.