रांची विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट ड्राइव में पहुंचे एमबीए से लेकर जनसंचार तक के छात्र, 15 से 17 हजार रुपये की नौकरी पर उठे सवाल
रांची विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया.
Published : May 29, 2026 at 5:10 PM IST
रांची : लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा रांची विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर के पत्रकारिता विभाग में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि इस ड्राइव के जरिए विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियां लगातार आयोजित होंगी.
हालांकि, इस पूरी कवायद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि क्या वास्तव में रांची विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल अब प्रभावी तरीके से काम करने लगा है या फिर यह केवल औपचारिकता भर है. वजह यह है कि विश्वविद्यालय में वर्षों से दर्जनों प्रोफेशनल और स्व-वित्तपोषित कोर्स संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट के मोर्चे पर अब तक कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आ सकी है.
इस प्लेसमेंट ड्राइव में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस मैनेजमेंट के लिए कंपनी ने हिस्सा लिया. छात्रों को 15 से 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया. खास बात यह रही कि इस ड्राइव में केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि एमबीए तक के छात्र भी इंटरव्यू के लिए पहुंचे. ऐसे में कई विद्यार्थियों के बीच यह चर्चा का विषय बना रहा कि उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी उन्हें अपेक्षाकृत कम वेतन वाली नौकरियों के लिए आवेदन करना पड़ रहा है.
विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में एमबीए, एलएलएम, पत्रकारिता एवं जनसंचार, फिल्म प्रोडक्शन, एमसीए, जैव प्रौद्योगिकी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फैशन डिजाइन, पर्यावरण विज्ञान, साइबर सुरक्षा, योग विज्ञान समेत कई व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा बीबीए-एलएलबी, पत्रकारिता, विदेशी भाषा, रेडियो मैनेजमेंट और भू-सूचना विज्ञान जैसे कोर्स भी विद्यार्थियों को करियर आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं.
इतने विविध और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम होने के बावजूद विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है. अधिकांश छात्र अपने स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, निजी संपर्कों या ऑफ-कैंपस अवसरों के जरिए नौकरी हासिल करते रहे हैं. विश्वविद्यालय परिसर में कैंपस प्लेसमेंट की गतिविधियां बहुत कम देखने को मिली हैं.
प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि फ्लिपकार्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई है और आगे भी अन्य कंपनियों से बातचीत चल रही है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में और बड़े अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
हालांकि, कई विद्यार्थियों ने कहा कि वे पहली बार किसी कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कंपनियां आतीं तो विद्यार्थियों को बाहर भटकना नहीं पड़ता. कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि बेहतर वेतन और प्रोफाइल वाली कंपनियों को लाने की जरूरत है ताकि प्रोफेशनल कोर्स करने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिल सके.
रांची विश्वविद्यालय झारखंड का सबसे बड़ा और पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है. यहां हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं और हर साल बड़ी संख्या में प्रोफेशनल डिग्री लेकर निकलते हैं. ऐसे में प्लेसमेंट सेल की सक्रियता केवल एक-दो ड्राइव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे संस्थागत रूप देना होगा. उद्योगों से साझेदारी, नियमित कैंपस इंटरव्यू, स्किल ट्रेनिंग और करियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं मजबूत किए बिना केवल दावे करने से विद्यार्थियों की समस्या दूर नहीं होगी.
फिलहाल, शुक्रवार को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव ने विश्वविद्यालय में रोजगार को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है, लेकिन यह पहल कितनी प्रभावी साबित होगी, इसका जवाब आने वाले समय में मिलने वाले वास्तविक प्लेसमेंट और छात्रों के भविष्य से ही तय होगा.
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