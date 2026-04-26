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सीएसजेएमयू में कैंपस ड्राइव, 10 छात्र-छात्राओं को खट से नौकरी, जानिए सैलरी ऑफर

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में प्लेसमेंट ड्राइव.

placement drive in csjmu school of business management job offers 10 students
सीएसजेएमयू में कैंपस ड्राइव. (csjmu)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
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कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में शनिवार को इंटर्नशिप एवं प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन हुआ. इस आयोजन का शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रो. सुधांशु पांडया, जेट निटवियर के प्रबंध निदेशक बलराम नरूला और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर डॉ. सिधांशु राय ने किया.

इस ड्राइव के दौरान कंपनियों ने लगभग 100 छात्र-छात्राओं का साक्षात्कार लिया. इसमें से 10 विद्यार्थियों को ढाई से 3 लाख रुपये तक के सालाना पैकेज पर नौकरी के प्रस्ताव मिले. इसके साथ ही 42 अन्य विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्ट और चयनित किया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक प्रो. सुधांशु पांडया ने कहा कि किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है. उनका संस्थान अपने विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट दिलाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है. वहीं, मुख्य अतिथि बलराम नरूला ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस तरह छात्रों को करियर के लिए कंपनियों की तलाश रहती है, उसी तरह कंपनियों को भी प्रतिभावान और ऊर्जावान युवाओं की उतनी ही आवश्यकता होती है.

प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर डॉ. सिधांशु राय ने छात्रों को करियर के टिप्स देते हुए बताया कि वर्तमान समय में बाजार में अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन की कला को निखारें. इस ड्राइव में श्रीराम फाइनेंस, टाटा एआईजी, जेट निटवियर, हाई प्रोडिगी टेक सॉल्यूशन, नायरा किचन वेयर, कैपिटल एयरगन, ब्लैक लैब एंटरटेनमेंट, श्याम चिल्ड्रन सेंटर और सन शेपर एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. प्रशासन समन्वयक डॉ. विवेक सचान ने छात्रों को अपने मूल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी. डॉ. प्रशांत त्रिवेदी ने सभी का उत्साहवर्धन किया.

कार्यक्रम के अंत में डॉ. वारशी सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और डॉ. अर्पणा कटियार ने आभार व्यक्त किया. सह-समन्वयक डॉ. गौरी सिंह, डॉ. राहुल पाल और डॉ. सौम्या अग्रवाल ने कार्यक्रम का कुशल संयोजन करते हुए यह जानकारी साझा की.

आगामी मई माह में मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए एक और मेगा प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप ड्राइव का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान हाई प्रोडिगी टेक सॉल्यूशन के शैलेन्द्र, श्रीराम फाइनेंस के मनीष त्रिपाठी और शशांक अरोरा सहित अन्य प्रतिनिधियों ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना की. पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन प्रगति, अपेक्षा और वरदान द्वारा किया गया, जिसमें डॉ. चारु खान, डॉ. प्रभात द्विवेदी और डॉ. सोनम गुप्ता सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र मौजूद रहे.

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