3.95 लाख रुपए प्रति माह तक की नौकरी, लखनऊ में कहां आई जॉब की बहार?, जानिए
औसत वेतन 1.67 लाख रुपए प्रतिमाह रहा, 580 छात्रों को मिले ऑफर, जानिए किस कोर्स ने दिया ये अवसर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 9:35 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 9:48 AM IST
लखनऊ: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ ने 2025-2027 बैच के लिए अपनी समर प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस साल आईआईएम में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) के 41वें बैच के छात्रों और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP-ABM) के 22वें बैच के छात्रों के लिए 580 से अधिक ऑफर मिले हैं. इस बार प्लेसमेंट में पिछले साल की तुलना में अधिक स्टाइपेंड ऑफर हुए हैं.
भारतीय प्रबंध संस्थान के प्लेसमेंट चेयरपर्सन प्रो. प्रेम प्रकाश देवानी ने बताया कि इस बार का सबसे अधिक स्टाइपेंड 3.95 लाख रुपए प्रतिमाह का है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढाई लाख रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड छात्रों को ऑफर किया गया है. वहीं, औसत स्टाइपेंड 1.67 लाख रुपए प्रतिमाह रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है. टॉप 50% छात्रों को औसत 2.18 लाख रुपए प्रति महीने का स्टाइपेंड मिला है.
प्रो. प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस साल का समर प्लेसमेंट बेहद सफल रहा. आईआईएम के अनुसार पिछले साल समर प्लेसमेंट में अंतरराष्ट्रीय पैकेज 1.75 लाख रुपए का था. इस बार यह बढ़कर 2.8 लाख रुपए हो गया. वहीं, शैक्षणिक साल 2025-27 के बैच में 127 फ्रेशर्स और 345 अनुभवी पेशेवरों को प्लेसमेंट ऑफर हुई है. इस साल की प्रमुख विशेषता अडानी समूह की भागीदारी रही. इसमें चयनित प्रशिक्षकों को 3 महीने की इंटरशिप के साथ आकर्षक स्टाइपेंड देने की घोषणा भी की गई है. प्लेसमेंट में 20 से ज्यादा कंपनियां पहली बार शामिल हुई हैं.
प्रो. प्रेम प्रकाश देवानी ने बताया कि समर प्लेसमेंट प्रक्रिया में एक्सेंचर, आदित्य बिड़ला समूह, एडोब, अल्वारेज एंड मार्सल, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेजन, अर्गा इंवेस्टमेंट्स, एवेंडस, एक्सिस कैपिटल, बैन एंड कंपनी, बर्नस्टीन, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिटी ग्रुप, कोलगेट-पामोलिव, डेलोइट, ड्यूश बैंक, ईवाई पार्थेनॉन, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, एचयूएल, आईटीसी, जेपी मॉर्गन चेस, कियर्नी, केपीएमजी, मैरिको, मास्टरकार्ड, मैकिन्से एंड कंपनी, मीडिया. नेट, एमएमटी, पिडिलाइट, प्रॉक्टर एंड गैंबल, पीडब्ल्यूसी, रिलायंस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और वीजा जैसी प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया.
ड्रीम इनक्यूबेटर, एडलवाइस, इटरनल, गैलडर्मा, हेन्केल, एचएसबीसी (आईबी), आईएमएपी इंडिया, इंडिया अल्टरनेटिव्स, इंटेलीमेशन.एआई, आई स्क्वेयर्ड कैपिटल, आयनिक वेल्थ, मिशेलिन, मोंडेलेज, मॉर्गन स्टेनली (आईबी), नेस्ले, नियो एसेट मैनेजमेंट, निविया, पिनपॉइंट, सेल्सफोर्स, शापूरजी पलोनजी, क्वालकॉम, वेल्स फार्गो और वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप ने पहली बार प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया है.
