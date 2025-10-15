ETV Bharat / state

3.95 लाख रुपए प्रति माह तक की नौकरी, लखनऊ में कहां आई जॉब की बहार?, जानिए

लखनऊ: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ ने 2025-2027 बैच के लिए अपनी समर प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस साल आईआईएम में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) के 41वें बैच के छात्रों और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP-ABM) के 22वें बैच के छात्रों के लिए 580 से अधिक ऑफर मिले हैं. इस बार प्लेसमेंट में पिछले साल की तुलना में अधिक स्टाइपेंड ऑफर हुए हैं.

भारतीय प्रबंध संस्थान के प्लेसमेंट चेयरपर्सन प्रो. प्रेम प्रकाश देवानी ने बताया कि इस बार का सबसे अधिक स्टाइपेंड 3.95 लाख रुपए प्रतिमाह का है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढाई लाख रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड छात्रों को ऑफर किया गया है. वहीं, औसत स्टाइपेंड 1.67 लाख रुपए प्रतिमाह रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है. टॉप 50% छात्रों को औसत 2.18 लाख रुपए प्रति महीने का स्टाइपेंड मिला है.



प्रो. प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस साल का समर प्लेसमेंट बेहद सफल रहा. आईआईएम के अनुसार पिछले साल समर प्लेसमेंट में अंतरराष्ट्रीय पैकेज 1.75 लाख रुपए का था. इस बार यह बढ़कर 2.8 लाख रुपए हो गया. वहीं, शैक्षणिक साल 2025-27 के बैच में 127 फ्रेशर्स और 345 अनुभवी पेशेवरों को प्लेसमेंट ऑफर हुई है. इस साल की प्रमुख विशेषता अडानी समूह की भागीदारी रही. इसमें चयनित प्रशिक्षकों को 3 महीने की इंटरशिप के साथ आकर्षक स्टाइपेंड देने की घोषणा भी की गई है. प्लेसमेंट में 20 से ज्यादा कंपनियां पहली बार शामिल हुई हैं.