ETV Bharat / state

3.95 लाख रुपए प्रति माह तक की नौकरी, लखनऊ में कहां आई जॉब की बहार?, जानिए

औसत वेतन 1.67 लाख रुपए प्रतिमाह रहा, 580 छात्रों को मिले ऑफर, जानिए किस कोर्स ने दिया ये अवसर.

IIM लखनऊ में प्लेसमेंट ड्राइव.
IIM लखनऊ में प्लेसमेंट ड्राइव. (Photo Credit: IIM Lucknow)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:35 AM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ ने 2025-2027 बैच के लिए अपनी समर प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस साल आईआईएम में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) के 41वें बैच के छात्रों और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP-ABM) के 22वें बैच के छात्रों के लिए 580 से अधिक ऑफर मिले हैं. इस बार प्लेसमेंट में पिछले साल की तुलना में अधिक स्टाइपेंड ऑफर हुए हैं.

भारतीय प्रबंध संस्थान के प्लेसमेंट चेयरपर्सन प्रो. प्रेम प्रकाश देवानी ने बताया कि इस बार का सबसे अधिक स्टाइपेंड 3.95 लाख रुपए प्रतिमाह का है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढाई लाख रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड छात्रों को ऑफर किया गया है. वहीं, औसत स्टाइपेंड 1.67 लाख रुपए प्रतिमाह रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है. टॉप 50% छात्रों को औसत 2.18 लाख रुपए प्रति महीने का स्टाइपेंड मिला है.

प्रो. प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस साल का समर प्लेसमेंट बेहद सफल रहा. आईआईएम के अनुसार पिछले साल समर प्लेसमेंट में अंतरराष्ट्रीय पैकेज 1.75 लाख रुपए का था. इस बार यह बढ़कर 2.8 लाख रुपए हो गया. वहीं, शैक्षणिक साल 2025-27 के बैच में 127 फ्रेशर्स और 345 अनुभवी पेशेवरों को प्लेसमेंट ऑफर हुई है. इस साल की प्रमुख विशेषता अडानी समूह की भागीदारी रही. इसमें चयनित प्रशिक्षकों को 3 महीने की इंटरशिप के साथ आकर्षक स्टाइपेंड देने की घोषणा भी की गई है. प्लेसमेंट में 20 से ज्यादा कंपनियां पहली बार शामिल हुई हैं.

प्रो. प्रेम प्रकाश देवानी ने बताया कि समर प्लेसमेंट प्रक्रिया में एक्सेंचर, आदित्य बिड़ला समूह, एडोब, अल्वारेज एंड मार्सल, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेजन, अर्गा इंवेस्टमेंट्स, एवेंडस, एक्सिस कैपिटल, बैन एंड कंपनी, बर्नस्टीन, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिटी ग्रुप, कोलगेट-पामोलिव, डेलोइट, ड्यूश बैंक, ईवाई पार्थेनॉन, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, एचयूएल, आईटीसी, जेपी मॉर्गन चेस, कियर्नी, केपीएमजी, मैरिको, मास्टरकार्ड, मैकिन्से एंड कंपनी, मीडिया. नेट, एमएमटी, पिडिलाइट, प्रॉक्टर एंड गैंबल, पीडब्ल्यूसी, रिलायंस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और वीजा जैसी प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया.

ड्रीम इनक्यूबेटर, एडलवाइस, इटरनल, गैलडर्मा, हेन्केल, एचएसबीसी (आईबी), आईएमएपी इंडिया, इंडिया अल्टरनेटिव्स, इंटेलीमेशन.एआई, आई स्क्वेयर्ड कैपिटल, आयनिक वेल्थ, मिशेलिन, मोंडेलेज, मॉर्गन स्टेनली (आईबी), नेस्ले, नियो एसेट मैनेजमेंट, निविया, पिनपॉइंट, सेल्सफोर्स, शापूरजी पलोनजी, क्वालकॉम, वेल्स फार्गो और वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप ने पहली बार प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया है.

यह भी पढ़ें: यूपी में शिक्षकों को योगी सरकार का दीपावली गिफ्ट, 1641 टीचरों के धड़ाधड़ ट्रांसफर

Last Updated : October 15, 2025 at 9:48 AM IST

TAGGED:

भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ
IIM LUCKNOW PLACEMENT DRIVE
COMPANIES OFFER HIGHER IIM LUCKNOW
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LKO
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.