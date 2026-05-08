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बस्तर में प्लेसमेंट कैंप, कब और कहां पहुंचे, जानिए पूरा शेड्यूल

इस भर्ती अभियान की शुरुआत 11 मई को जनपद पंचायत बस्तर से होगी.

बस्तर: जिला कौशल विकास प्राधिकरण बस्तर ने सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया है. खास बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया सभी ब्लॉक में होगी.

सभी स्थानों पर चयन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक चलेगी.

जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि शिविर के लिए सभी ब्लॉक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं. सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और पहचान पत्र साथ लाना होगा.

11 मई को मेगा प्लेसमेंट

वहीं 11 मई को बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए मेगा प्लेसमेंट कैंप भी लगाया जा रहा है. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर में 11 मई को राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट कैंप लगेगा. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आईटीआई परिसर में यह कैंप लग रहा है.

शासकीय आईटीआई बस्तर के प्राचार्य और नोडल अधिकारी डॉ. एके मांडले ने बताया कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत कराना और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में अनुभव और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. यह आयोजन विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं.

इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ 10वीं व 12वीं की अंकसूची, आईटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अपना बायोडाटा साथ लाना अनिवार्य है.सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी फोटोकॉपी भी साथ रखें.