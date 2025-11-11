ETV Bharat / state

मंत्री रावत बोले- ईआरसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा

ईआरसीपी परियोजना की समीक्षा बैठक लेते मंत्री रावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश की महत्वाकांक्षी पूर्वी ईस्टर्न कैनल परियोजना जिसे अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है. मंगलवार को इसकी समीक्षा के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना है कि ईआरसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और हम दिसंबर के पहले सप्ताह में योजना के रूट का दौरा करेंगे. मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में योजना की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईआरसीपी यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम गति पकड़ रहा है. हम हर सप्ताह मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की समीक्षा करते हैं कि कितना काम हुआ है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का लाभ प्रदेश के 17 जिलों को मिलेगा. मंत्री सुरेश सिंह रावत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)