मंत्री रावत बोले- ईआरसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा- दिसंबर के पहले सप्ताह में ईआरसीपी के रूट का दौरा करेंगे.
Published : November 11, 2025 at 5:27 PM IST
जयपुर: प्रदेश की महत्वाकांक्षी पूर्वी ईस्टर्न कैनल परियोजना जिसे अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है. मंगलवार को इसकी समीक्षा के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना है कि ईआरसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और हम दिसंबर के पहले सप्ताह में योजना के रूट का दौरा करेंगे.
मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में योजना की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईआरसीपी यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम गति पकड़ रहा है. हम हर सप्ताह मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की समीक्षा करते हैं कि कितना काम हुआ है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का लाभ प्रदेश के 17 जिलों को मिलेगा.
भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा : सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है. वहीं, तीन में से दो फेस के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल चुका है.
राजस्थान अब हरित प्रदेश बनेगा : सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान पहले मरू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के बाद आधा से ज्यादा राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा और राजस्थान हरित प्रदेश कहलाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान की 17 जिलों को ईआरसीपी से लाभ मिलेगा. लोगों को पहले पीने और उसके बाद में सिंचाई के लिए भी जल मिल सकेगा.
उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ी परियोजना होती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन हमारा जो टारगेट तय है हम तय समय पर ही इस परियोजना को पूरा कर लेंगे.
मंत्री ने कहा कि ईस्टर्न कैनल परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है. इसलिए जब धरातल पर काम करते हैं तो कई बार कुछ अड़चन भी आती है, जिसका विभाग समाधान कर रहा है.