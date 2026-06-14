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नीतीश कुमार के करीबी PK शाही का इस्तीफा, महाधिवक्ता पद छोड़ा

पटना: बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 14 जनवरी 2023 में ललित किशोर के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता पद की जिम्मेदारी संभाली थी. वह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास लोगों में शामिल हैं. ऐसे में इस इस्तीफे के बाद नई चर्चा शुरू हो गई.

पीके शाही का इस्तीफा: नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में पीके शाही 2005 से 2010 तक भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं. नीतीश कुमार ने उनको 2010 से 2015 तक बिहार शिक्षा मंत्री भी बनाया. 2023 में पीके शाही बिहार के 22वें महाधिवक्ता के रूप में जिम्मेवारी संभाली थी लेकिन अब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद पीके शाही ने इस्तीफा देने का बड़ा फैसला लिया है.

जाने-माने अधिवक्ता भी हैं शाही: पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही लंबे समय से नीतीश कुमार के भरोसेमंद लोगों में जाने जाते रहे हैं. लंबे समय से सरकार का पक्ष कोर्ट में रखते रहे हैं. पीके शाही को नीतीश कुमार ने ही राजनीति में भी लाया और विधान परिषद का सदस्य बनाया. बाद में शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी थी.