हिसार में पिज्जा दुकानदार पर हमला, लाठियां लेकर दुकान में घुसे बदमाश, CCTV कैमरे में कैद वारदात

हरियाणा के हिसार के ऋषि नगर में पिज्जा दुकानदार पर हमले का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Pizza shop owner attacked in Hisar Rishi Nagar CCTV Footage police investigating
हिसार में पिज्जा दुकानदार पर हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
हिसार : हरियाणा के हिसार के ऋषि नगर में पिज्जा दुकानदार पर हमला करने का मामला सामने आया है. घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पिज्जा दुकानदार पर हमला : हिसार के ऋषि नगर में गुंडागर्दी का आलम देखने को मिला. कुछ युवकों ने एक पिज्जा संचालक पर हमला बोल दिया. घटना में पिज्जा दुकानदार सतीश के हाथों में चोट लगी है और हाथ की हड्डी टूट गई है. दुकानदार को इलाज के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक लाठियां लेकर दुकान में घुसते हैं.

Pizza shop owner attacked in Hisar Rishi Nagar CCTV Footage police investigating
पिज्जा दुकानदार पर हमला (Etv Bharat)

लाठियां लेकर हमला : पुलिस ने घटना की छानबीन शुरु कर दी है. सतीश ने बताया कि ऋषि नगर की चार नंबर गली में उसकी पिज्जा की दुकान है. शाम को हाथों में लाठियां लेकर कुछ युवक मारने के लिए दौड़े. युवक अचानक उसकी दुकान में आ गए. इसी दौरान हमलावरों ने युवक पर हमला कर दिया और बाहर आ गए. दुकानदार ने कहा है कि उसके हाथों में चोट लगी है और शीशे टूटने से लगभग बीस हजार रुपए का नुकसान हुआ है.

Pizza shop owner attacked in Hisar Rishi Nagar CCTV Footage police investigating
हिसार में पिज्जा की दुकान (Etv Bharat)

