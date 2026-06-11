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16 करोड़ घरों में नल से जल और 12 करोड़ शौचालय, पीयूष गोयल ने लखनऊ में पेश किया सुशासन का रिपोर्ट कार्ड

लखनऊ के हजरतगंज में पीयूष गोयल ने गिनाए मोदी सरकार के काम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष भारत के लिए विकास, विश्वास और जन कल्याण का सबसे सुनहरा दौर रहा है. लखनऊ के सहकारिता भवन हजरतगंज में हुए 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल देश के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा. इस भव्य कार्यक्रम में पीयूष गोयल के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे. वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर जताया आभार: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का सहृदय आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद विशेष है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जनसंघ के आदर्श डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी मूल संस्था के संस्थापक रहे और आज उन्हें उसी वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने का गौरव मिला है. पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के बेमिसाल कार्यकाल की सराहना करते हुए बताया कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह अब तक का सबसे प्रभावशाली और लंबा कार्यकाल साबित हुआ है. उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि इन पिछले 4400 दिनों में देश की आम जनता की सक्रिय भागीदारी से भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है. 4400 दिनों में देश ने छुई नई ऊंचाइयां. (Photo Credit: ETV Bharat) बिना एक दिन की छुट्टी लिए पीएम ने की देश की सेवा: आने वाले अक्टूबर महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पदों पर कुल 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे. अपने इस लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक सफर के दौरान वे पिछले 25 वर्ष से बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए पूरी तरह से देश सेवा में समर्पित रहे. उन्होंने आगे कहा कि आज देश जिस मजबूत स्थिति में है, उसके पीछे प्रधानमंत्री की करीब 55 वर्ष की अनवरत राष्ट्रव्यापी तपस्या रही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में, फिर एक कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन हमेशा देश को समर्पित रहा.