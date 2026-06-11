16 करोड़ घरों में नल से जल और 12 करोड़ शौचालय, पीयूष गोयल ने लखनऊ में पेश किया सुशासन का रिपोर्ट कार्ड
लखनऊ के हजरतगंज में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 3:22 PM IST
लखनऊ: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष भारत के लिए विकास, विश्वास और जन कल्याण का सबसे सुनहरा दौर रहा है. लखनऊ के सहकारिता भवन हजरतगंज में हुए 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल देश के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा. इस भव्य कार्यक्रम में पीयूष गोयल के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे.
वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर जताया आभार: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का सहृदय आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद विशेष है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जनसंघ के आदर्श डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी मूल संस्था के संस्थापक रहे और आज उन्हें उसी वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने का गौरव मिला है. पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के बेमिसाल कार्यकाल की सराहना करते हुए बताया कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह अब तक का सबसे प्रभावशाली और लंबा कार्यकाल साबित हुआ है. उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि इन पिछले 4400 दिनों में देश की आम जनता की सक्रिय भागीदारी से भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है.
बिना एक दिन की छुट्टी लिए पीएम ने की देश की सेवा: आने वाले अक्टूबर महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पदों पर कुल 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे. अपने इस लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक सफर के दौरान वे पिछले 25 वर्ष से बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए पूरी तरह से देश सेवा में समर्पित रहे. उन्होंने आगे कहा कि आज देश जिस मजबूत स्थिति में है, उसके पीछे प्रधानमंत्री की करीब 55 वर्ष की अनवरत राष्ट्रव्यापी तपस्या रही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में, फिर एक कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन हमेशा देश को समर्पित रहा.
आर्थिक मंदी और युद्ध के बीच भारत ने रखी मजबूत नींव: देश में लगी इमरजेंसी के खिलाफ कड़ा संघर्ष हो या फिर पूर्व में कश्मीर के लाल चौक पर जाकर साहस के साथ तिरंगा फहराने की बात, उन्होंने हर राष्ट्रहित के कार्य में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया. गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद साल 2014 में वे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से सांसद चुने गए और तब से पूरे देश को विकास की नई राह पर ले जा रहे हैं. गोयल ने आर्थिक मोर्चे पर बात करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों में चल रहे युद्ध और दुनिया भर में मची उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपनी बेहद मजबूत आर्थिक नींव रखी है. पिछले कुछ वर्षों में देश के कोने-कोने में विश्वस्तरीय आधारभूत बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं और देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण दिया गया.
कोविड महामारी में 250 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड: भयानक कोविड महामारी के कठिन समय को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तब प्रधानमंत्री का एकमात्र दृढ़ संकल्प था कि संकट के इस दौर में देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा. इसी संकल्प के तहत भारत ने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी तकनीक से 250 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाईं और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को इसे मुफ्त में उपलब्ध कराया. केंद्र सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि देश के 16 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के जरिए 'नल से जल' पहुंचाया जा चुका है. इसके साथ ही देश की माताओं-बहनों के सम्मान के लिए 12 करोड़ से अधिक 'इज्जत घर' (शौचालयों) का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है.
सुशासन और ईमानदारी से विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर: इसके अलावा, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत देश के करोड़ों गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है. इस सम्मेलन में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रबुद्धजनों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश को आने वाले समय में एक महान विश्व शक्ति बनाने के सामूहिक संकल्प को दोहराया. अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का भारत केवल और केवल सुशासन, पूरी तरह से ईमानदार सरकार और जन कल्याण की सच्ची भावना के दम पर ही लगातार आगे बढ़ रहा है.
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