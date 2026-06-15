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बाड़मेर में 'साइलेंट किलर' का कहर: पीवणा सांप ने ली पति-पत्नी की जान, 5 साल का बेटा AIIMS में भर्ती

पीवणा सांप के डंक बेहद छोटे होते हैं. मच्छर के काटने जितना भी दर्द नहीं होता....

Bite of Pivna snake in barmer
सांप के काटने से हुई दंपती की मौत (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 5:05 PM IST

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बाड़मेर: जिले में सांप के डंसने से पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है. पति-पत्नी और बेटा घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. इस दौरान साइलेंट किलर पीवणा सांप ने डंस लिया. पति-पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उनके बेटे का उपचार जारी है.

स्थानीय निवासी इंद्र मेघवाल के मुताबिक सेड़वा क्षेत्र के फागलिया गांव निवासी श्रवणराम (28), उसकी पत्नी लाछी (23) और बेटे विकास (5) को सांप ने डंस लिया था. ये लोग शनिवार देर रात को घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. इस दौरान उन्हें सांप ने काट लिया. इसके बाद उन्हें रविवार अलसुबह सेड़वा के अस्पताल में भर्ती करवाया. महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. श्रवणराम को प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर किया गया था. बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई, जबकि 5 साल के बेटे का जोधपुर के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है.

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साइलेंट किलर है पीवणा सांप: सांपों के बारे में जानकारी रखने वाले कोबरामैन मुकेश माली ने बताया कि सेड़वा गांव में पति-पत्नी और उनके बच्चे को सांप के डंसने की जो घटना सामने आई है, वह सांप साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है. स्थानीय भाषा में उसे पीवणा सांप कहते हैं. इसके डंक बेहद छोटे होते हैं, मच्छर के काटने जितना भी दर्द नहीं होता. इसके काटने के बाद तुरंत उपचार नहीं मिलने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि इसमें 5 कोबरा जितना जहर होता है, यानी यह बहुत अधिक जहरीला होता है.

उन्होंने बताया कि यह सांप बॉर्डर इलाके में पाया जाता है और रात के समय में यह सांप अपने बिल से बाहर निकलता है. इस सांप को इंसानों की गर्मी अच्छी लगती है, जिसके चलते यह सोते हुए व्यक्ति के साथ रात में आकर सो जाता है. नींद में अगर भूल से उसके हाथ या पांव लग जाता है तो यह सांप काट देता है. इसके काटने के बाद इंसान को कोई दर्द नहीं होता है, न उल्टी होती है, जिससे कई बार उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसे किसी सांप ने काट लिया है. कुछ घंटे में जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और मौत हो जाती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर के बाहर सोते समय सावधानी रखनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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