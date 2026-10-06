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तीन साल में भी तैयार नहीं हुआ रोपवे, 676 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला पहुंच रहे पिंडदानी

गयाजी: उत्तर प्रदेश से गयाजी पिंडदान करने आये तीर्थयात्री धर्मपाल सोनी को मलाल है कि, उनकी पत्नी पिंडदान करने के लिए प्रेतशिला पहाड़ी पर नहीं जा सकी. क्योंकि पहाड़ी पर जाने के लिए 676 सीढ़ियां चढ़ाई करनी होगी, क्यों डोली बाले 1500-2000 रुपये की डिमांड करते हैं.

डोली उठाने वाले नागेंद्र मांझी कहते हैं कि वजनी है तो ज्यादा, अगर हल्का हैं तो आधे पैसे लगेंगे. असल में वो यात्री के वजन का अनुमान लगाकर किराया तय करते हैं. यहां डोली का 15 रुपए किलो से 30 रुपए किलो तक का रेट है. मतलब एक व्यक्ति को कम से कम ऊपर चढ़ने के लिए 1000 से लेकर 3000 हजार रूपए तक वजन के अनुसार देने पड़ते हैं.

प्रेतशिला की नीचे तलहटी से लेकर रास्ते और ऊपर पहाड़ तक अभी डोली ही डोली नजर आएगी. एक पखवाड़े तक पितृ पक्ष मेले को लेकर डोली उठाने वालों की यहां पर भीड़ होती है. जैसे ही यहां पिंडदानी पहुंचते हैं, डोली उठाने वाले कहने लगते हैं "बैठ जा बाबूजी' जाने में कोई समस्या नहीं होगी, 676 सीढ़ियों तक नहीं चढ़ पाओगे."

प्रेतशिला के पुरोहित पंडित भोला बताते हैं कि इस पावन पर्वत पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं. इनमें बड़ी संख्या बुजुर्गों और बीमार लोगों की होती है. सरकार की सुस्ती के कारण रोपवे का काम समय पर पूरा नहीं हो सका. ऐसे में बिना डोली के इन असमर्थ यात्रियों का ऊपर पहुंचना बिल्कुल असंभव है. डोली वाले इन श्रद्धालुओं के लिए संकटमोचक की तरह हैं. सरकार को चाहिए कि इस निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए ताकि आने वाले समय में यात्रियों को सहूलियत मिल सके.

इन परियोजनाओं का काम पर्यटन विभाग और पुल निर्माण निगम के द्वारा चल रहा है. पुल निर्माण निगम के द्वारा गयाजी में सिर्फ प्रेतशिला पहाड़ी पर कार्य हो रहा है. दो जगहों पर पर्यटन विभाग के द्वारा हो रहा है. रोपवे अब तक पूरी नहीं होने की वजह से असमर्थ लोगों के लिए एक मात्र सहारा डोली है. जिससे वो शिला पर पहुंचते हैं. इसके लिए उन्हें 1000 से लेकर 3000 रुपए तक पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

"प्रेतशिला पहाड़ी पर करीब 10.50 करोड रुपए की लागत से रोपवे का काम वर्ष 2023 में शुरू हुआ था. इसके अलावा ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर करीब 9 करोड़ और डूंगेश्वरि पहाड़ी पर करीब 16 करोड रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है. प्रेतशिला पर्वत का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा." -श्रीकांत शर्मा, जिला अभियंता

पुल निर्माण निगम के गया जिला अभियंता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस साल दिसंबर महीने तक प्रेतशिला पर्वत पर बन रहे रोपवे का निर्माण पूर्ण हो जाएगा. इस योजना के तहत 4 सीटर ट्राली होगी और लगभग 285 मीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है. प्रेतशिला पर्वत पर रोपवे का काम पुल निर्माण निगम की देखरेख में कोलकाता की एक कंपनी के द्वारा हो रहा है. निर्माण कार्य कराने के बाद इसे पर्यटन विभाग को संचालित करने के लिए सौंप दिया जाएगा.

ऐसे में यहां तक पहुंचने में असमर्थ, वृद्ध व्यक्तियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बिहार सरकार ने तीर्थयात्रियों की समस्याओं को देखते हुए दो साल पूर्व यहां रोपवे के निर्माण की योजना शुरू की थी, लेकिन इसका निर्माण अब तक नहीं हो सका.

गयाजी में पितृ पक्ष मेला चल रहा है. हर दिन लाखों तीर्थयात्री गयाजी पहुंच रहे हैं. विष्णुपद इलाके की पिंड वेदियों में कर्मकांड करने के बाद तीर्थयात्री प्रेतशिला पर्वत पर जाकर पिंडदान कर्मकांड करने पहुंच रहे हैं. चूंकि प्रेतशिला पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को 676 सीढ़ियां लगभग 285 मीटर की चढ़ाई करनी होती है.

उत्तर प्रदेश से आए तीर्थयात्री धर्मपाल सोनी का यह दर्द अकेले उनका नहीं है. बल्कि गयाजी आने वाले सभी तीर्थयात्री को इस परेशानी से गुजरना पड़ता है, प्रेतशिला पर जाकर पिंडदान करते हैं. जो सक्षम हैं, वे 1500-3000 रुपये तक भुगतान करते हैं, जो सक्षम नहीं है, वे हांफते हुए 676 सीढ़ियों का सफर कर प्रेतशिला पहुंचते हैं.

"अगर सरकार यहां पर समय से रोपवे का निर्माण करा देती तो शायद मेरी पत्नी 50-100 रुपए में शीला तक पहुंच जाती. जीवन में पहली बार आना हुआ है और वो मेरे साथ प्रेतशिला तक नहीं पहुंच सकी इसका मलाल है." -धर्मपाल सोनी, तीर्थ यात्री

धर्मपाल सोनी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "मुझे नहीं मेरी पत्नी को डोली से ऊपर तक ले जाना था. लेकिन, यहां पर डोली वालों ने पैसे की मांग अधिक की है. मैं उतनी राशि देने में असमर्थ हूं. अब पत्नी को नीचे ही बिठा दिया है, वो नहीं जाएंगी. मैं स्वतः जाऊंगा, मैं पैदल चढ़ सकता हूं."

नीचे से करीब डेढ़ सौ सीढ़ी ऊपर छांव में डोली पर बैठे उत्तर प्रदेश के दिनेश चंद तिवारी कहते हैं कि वह 1500 में ऊपर ले जाने और लाने का भाड़ा तय किया है. वजन के अनुसार वह भाड़ा तय करते हैं. "मैं ऊपर अकेले नहीं चढ़ पाता इस वजह से मेरे बेटे ने मेरे लिए डोली बुक की है."

डोली उठाने वाले मजदूर (ETV Bharat)

120 केजी क्षमता के साथ मजबूत बनावट

अजय मांझी बताते हैं कि प्रेतशिला पर डोली को बड़ी मजबूती से बना कर रखा गया है. 120 केजी के वजन के अनुसार खटोला को तैयार किया गया है. रस्सी से बने खटोला को उठाने के लिए एक लंबी और मोटी लकड़ी बंधी गई है. जिसे एक व्यक्ति आगे से और एक पीछे उठाता है. बीच में खटोला के अंदर तीर्थ यात्री बैठे होते हैं. खटोला उठाने वालों के हाथ में एक मजबूत लाठी भी होती है. ताकि चढ़ने उतरने में उनका बैलेंस बिगड़े नहीं और वो सुरक्षित ढंग से श्रद्धालु को शिला तक पहुंचा दें.

डोली संचालक जमींदार मांझी कहते हैं कि हम तीर्थयात्रियों से जो भी पैसा लेते हैं, वह हमारी कड़ी शारीरिक मेहनत का होता है. इस तपती धूप में 676 सीढ़ियां भारी वजन उठाकर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. हम यात्रियों को पूरी सुरक्षा के साथ भगवान के द्वार तक पहुंचाते हैं और वापस लाते हैं.

"हमारी इस मेहनत को सिर्फ पैसों की कमाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक प्रकार से बुजुर्गों की सच्ची सेवा भी है जो हम पूरी निष्ठा से करते हैं." -जमींदार मांझी, डोली संचालक

गयाजी में तीर्थयात्रियों के लिए रखी गयी डोली (ETV Bharat)

बुजुर्गों के लिए सेवा और सहारा

श्रद्धालु उमेश कुमार बताते हैं कि पिछले 5 महीने पहले ही उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था. मैंने सोचा था कि 10 से 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही श्राद्ध कर वापस आ जाऊंगा. लेकिन डोली वाले मुझे 2000 में ऊपर ले जाने और नीचे लाने को तैयार हो गए. मैं उनके साथ जा रहा हूं, ये बड़ी मेहनत का काम है. अगर ये ना होते तो मैं ऊपर चढ़ कर कैसे श्राद्ध करता. इनकी मेहनत का पैसा है मुझे इन्हें 2000 देने में कोई परेशानी नहीं है.

सांस फूलने पर डोली बनी जीवन रक्षक

एक और पिंडदानी ने कहा कि वो अपने पिता के साथ श्राद्ध के लिए पहुंचे हैं. उनके दादा जी की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी. 676 सीढ़ियों का सफर पिताजी तय नहीं कर पाते, इसलिए हमने डोली का सहारा लिया है. 75 साल के तीर्थ यात्री पप्पू तिवारी कहते हैं कि कुछ सीढ़ियों को चढ़ते ही उनकी सांसें फूलने लगी थीं. तब हमने डोली को बुक किया.

"1500 में मुझे ले गए और नीचे लेकर आए हैं. मैं और अगर चढ़ता तो बेहोश हो जाता. ये लोग अगर नहीं होते तो मैं भी ऊपर तक नहीं चढ़ पाता." -पप्पू तिवारी, 70 वर्षीय तीर्थयात्री

बारह गांवों के 700 लोगों को मिला रोजगार

दरअसल पितृ पक्ष मेला प्रेतशिला के आस पास के गांव देहात के लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर होता है. इस इलाके के गांवों के लोगों को साल भर मेले का इंतजार होता है. यहां 350 से अधिक डोली शेरपुर, प्रेतशिला, नियाजीपुर, चिड़ियावा, कोरमा, भागलपुर, मुसहरी, चिड़ियाटांड़, कटहरी जैसे गांवों के लोगों की रखी होती है. जिसको उठाने के लिए लगभग 700 लोग लगे होते हैं. वो तीर्थयात्रियों को डोली पर बिठा कर पहाड़ तक पहुंचाते हैं. डोली उठाने वाले गांव के लोगों को 15 दिनों में पर व्यक्ति 60 से 70 हजार तक की आमदनी हो जाती है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पूरे परिवार की मेहनत और 3 लाख की कमाई

डोली उठाने वालों में अधिकतर का संबंध मांझी समाज से होता है. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के 5 से 6 लोग लगे हुए हैं. वो 15 दिनों में 3 से 4 लाख रुपए तक की आमदनी करते हैं. जिससे उनके घर का खर्च साल भर तक चलता है. चाकंद के रहने वाले रोशन मांझी बताते हैं कि परिवार में 9 लोग हैं और सभी यहां मेला में काम करते हैं. पत्नी मकई भूंज कर बेचती है. दो बेटे सत्तू और पूजा सामग्री बेचते हैं. बड़ा बेटा सामान पहुंचाता है और बेटी चाय बेचती है.

कमाई से बेटी की शादी और घर निर्माण

रोशन मांझी के पूरे परिवार ने 15 दिनों में 3 लाख रुपए कमाया था. पिछले साल की कमाई में घर बनाया था. उससे पहले के साल 2024 की कमाई से एक बेटी की शादी किया था. वो कहते हैं कि पितरों को जहां मोक्ष मिलता है वहीं हम लोगों को रोजगार मिलता है. डोली उठाने वाले करण मांझी कहते हैं कि इस में कोई शक नहीं है कि इस मेले में अच्छी खासी कमाई होती है. लेकिन वह इस काम में इतना थक जाते हैं की मेला खत्म होने के एक डेढ़ महीने तक वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते.

चार सालों का अनुभव और भविष्य की चिंता

करण मांझी बताते हैं कि पिछले साल दो आदमी मिलकर 1 लाख 10 हजार रुपए कमाया था. इससे दशहरा दिवाली और छठ अच्छे से कटा था. आम दिनों में वह मजदूरी का काम करते हैं. वह चार सालों से इस काम को कर रहे हैं, अब तो आदत हो गई है. मैंने पिछले तीन सालों की कमाई में खुद का घर भी बना लिया है.

"अब यही सोच रहा हूं कि जब रोपवे बन जाएगा तो हम लोगों के काम का क्या होगा. इसी काम की आमदनी से पिता ने मेरी बहनों की शादी की थी." -करण मांझी, डोली संचालक

डोली उठाने वाले मजदूर (ETV Bharat)

कड़ी मेहनत से होता है आर्थिक सुधार

डोलन मांझी बताते हैं कि उनके परिवार में सात लोग हैं और वह अकेले अपने एक मित्र के साथ डोली उठाने काम को करते हैं. बड़ा कड़ा काम है 676 सीढ़ी ऊपर जाने में करीब 6 से 7 बार रुकना पड़ता है. बहुत हिम्मत करने के बाद तीन या चार फेरे ही लगा पाते हैं. वह प्रतिदिन 3 से 5 हजार की अकेले कमाई कर लेते हैं. मेला में करीब 50 से 60 हजार तक की उनकी कमाई होती है. जिससे दशहरा दीपावली से लेकर छठ तक का खर्चा निकल जाता है.

तीन पीढ़ियों से साल भर डोली का काम

प्रेतशिला के नीचे खड़े टुन्नी मांझी और अनुज मांझी बताते हैं कि कोरमा पंचायत के चंदन बीघा गांव के रहने वाले हैं. तीसरी पीढ़ी में वो इस काम को कर रहे हैं. पिछले 40 वर्षों से उनके घर के लोग डोली उठाने का काम करते थे. हालांकि यह सिर्फ मेला की अवधि में नहीं बल्कि सालों भर इसी काम को प्रेतशिला में करते हैं. सालों भर यहां तीर्थ यात्री आते हैं. आम दिनों में उनकी 1000 से लेकर 1500 तक की कमाई होती है. आम दिनों में 20 से 30 डोली ही होती है.

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