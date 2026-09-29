गयाजी में बाला साहेब ठाकरे का पिंडदान, बहू स्मिता ठाकरे ने किया कर्मकांड
गयाजी में बाला साहेब ठाकरे का पिंडदान किया गया. बहू स्मिता ठाकरे ने बाला साहेब समेत अन्य पितरों का पिंडदान किया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 29, 2026 at 6:21 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी धाम में बाला साहेब ठाकरे का पिंडदान किया गया. मंगलवार को बहू स्मिता ठाकरे ने कर्मकांड पूरा किया. फल्गु, अक्षयवट और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान विधि विधान के साथ संपन्न हुआ. पिंडदान करने के बाद स्मिता ठाकरे भावुक नजर आईं.
गयाजी आकर मन हुआ भावुक
स्मिता ठाकरे ने कहा कि, "गयाजी में पिंडदान करने के बाद मेरा मन भावुक हो गया. आज की पूजा में सभी पितरों का पिंडदान किया. गयाजी में आने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता. इसका श्रेय हमारे पूज्य गुरुजी तुलसीजी महाराज और संतोष आनंद जी को जाता है."
"हमें लगा था कि महिलाएं पिंडदान नहीं करती हैं. लेकिन, जब हमने सीता मैया की कहानी सुनी तो बहुत ज्यादा मन हुआ कि मैं भी पिंडदान करूं. मैंने अपने ससुर बाला साहेब ठाकरे, सासू मां मीनाताई ठाकरे और अपने पिता मधुकर चित्रे के अलावा अन्य पूर्वजों का पिंडदान किया." - स्मिता ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे की बहू
आत्मसम्मान के विचार से जुड़ीं
स्मिता ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के विचार हैं कि आत्मसम्मान जरूरी है, हमारे भी यही विचार हैं. दूसरों के सम्मान का विचार करना जरूरी है. यह विचार लेकर हम गयाजी पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि गयाजी अद्भुत तीर्थस्थली है, जहां पिंडदान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.
स्मिता ठाकरे ने कहा कि वे सनातन धर्म का प्रचार करती हैं. गया की पवित्र धरती पर आना सौभाग्य की बात है. हम राजनीति में रहें या न रहें, समाज सेवा करते रहेंगे. बाला साहब भी कहते थे कि अपना काम करते रहें. समाज सेवा के साथ-साथ हिंदुत्व का प्रचार करूंगी. गर्व से कहती हूं कि मैं हिंदू हूं.
राजनीति में आने पर क्या कहा?
मीडिया ने उनसे सवाल किया कि, क्या बाला साहेब के सपने को पूरा करने के लिए राजनीति में आना है? इसपर स्मिता ठाकरे ने कहा कि राजनीति में आना है या नहीं, यह समय तय करेगा. लेकिन कभी-कभी समाज सेवा के लिए कुर्सी जरूरी होती है. यदि जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी.
बाला साहेब ठाकरे कौन थे?
महाराष्ट्र के बाला साहेब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे है. इन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है. उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वे मार्मिक नामक मराठी अखबार और सामना नामक अखबार के संस्थापक और प्रमुख संपादक रहे. उन्होंने 1966 में शिवसेना का गठन किया था. 17 नवंबर 2012 को मुंबई में उनका निधन हो गया.
शिवसेना का सफर और पार्टी विभाजन
महाराष्ट्र में 9 वर्षों तक शिवसेना की सरकार रही. इस बीच पार्टी से कुल 4 मुख्यमंत्री बने. इनमें मनोहर जोशी, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे सीएम रहे हैं. हालांकि, 2022 में पार्टी का विभाजन हो गया.
निर्वाचन आयोग द्वारा असली शिवसेना और चुनाव चिह्न धनुष-बाण एकनाथ शिंदे गुट को मिला, जबकि शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) नाम और चुनाव चिह्न मशाल उद्धव ठाकरे गुट को मिला. वर्तमान में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं.
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