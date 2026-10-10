गया जी पहुंचे MP के CM मोहन यादव, विधि-विधान से किया पितरों का तर्पण
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने पितरों के निमित तर्पण किया. मठ में वराह देवी की पूजा अर्चना की. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : October 10, 2026 at 5:14 PM IST
गया : बिहार के गया जी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहुंचे. गया एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे बोधगया मठ को गए. पावन फल्गु के तट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने पितरों के निमित तर्पण किया.
गया जी पहुंचे सीएम डॉ मोहन यादव
वहीं, बोधगया शंकराचार्य मठ में उन्होंने कुलदेवी वराह देवी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया. बता दें, कि शनिवार यानी कि 10 अक्टूबर को गया जी में पितृपक्ष मेले का अंतिम दिन है. पितृपक्ष मेले के अंतिम दिन अपने पितरों-पूर्वजों को तर्पण करने काफी संख्या में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है.
फल्गु तट पर किया तर्पण
डॉ. मोहन यादव ने फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया. इसके बाद बोधगया शंकराचार्य मठ को पहुंचे. वहां, कुलदेवी की पूजा अर्चना की. आचार्य और पुरोहितों की मौजूदगी में पूजा अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ. गयाजी में तर्पण पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने अपनी बातें भी रखी. मध्य प्रदेश सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, कि गया जी मोक्ष की धरती है.
"यह परंपरा युगों-युगों से चली आ रही है. सनातन धर्म में पितरों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. यही वजह है, कि गया जी की प्रसिद्धी देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध है."- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
CJP के प्रदर्शन पर क्या बोले ?
वहीं, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिल्ली प्रदर्शन और विपक्षियों के बाबत कड़ा कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जनता जब किसी को जिम्मेदारी देती है, तो उसे समझते हुए विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए. लेकिन राहुल गांधी और उनके सहयोगी देश में सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं. यह उचित नहीं है.
"मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. एक तरफ इलेक्शन कमीशन का विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार केरल में बनती है. वहां क्यों नहीं हटाते. वहीं, तमिलनाडु में भी विजय की सरकार बनी, तो यह सब एक तमाशा है. जनता सब जानती है. बिहार बंगाल यूपी, एमपी से कांग्रेस साफ हो गई है. कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है. खुद को झांककर देखें कि उनकी क्या स्थिति है. मोदी जी की ताकत जनता का विश्वास है."- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
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