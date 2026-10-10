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गया जी पहुंचे MP के CM मोहन यादव, विधि-विधान से किया पितरों का तर्पण

पितरों का तर्पण करते मोहन यादव ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया जी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहुंचे. गया एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे बोधगया मठ को गए. पावन फल्गु के तट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने पितरों के निमित तर्पण किया.

गया जी पहुंचे सीएम डॉ मोहन यादव