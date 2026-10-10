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गयाजी पितृपक्ष मेले का आज अंतिम दिन, अक्षयवट में पिंडदान से पितरों को मिलेगा अक्षय ब्रह्मलोक

अक्षयवट गयाजी की एक ऐसी पवित्र वेदी है, जहां आकर पिंडदानी को एक फल छोड़ने की शपथ लेनी होती है. अक्षयवट में जो पिंडदानी आते हैं, उन्हें ब्राह्मण के द्वारा एक फल छोड़ने का संकल्प कराया जाता है. यह अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है. ज्यादातर पिंडदानी माता सीता के नाम पर सीताफल (शरीफा) छोड़ते हैं. पिंडदानी अपनी इच्छा से किसी भी फल को छोड़ सकते हैं, यानी उन्हें पूरे जीवन काल में उस फल का त्याग करना होता है.

गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि अक्षयवट पिंडवेदी पर पिंडदान के साथ-साथ ब्राह्मण भोजन कराने का भी विशेष विधान है. अक्षयवट में पिंडदान का कर्मकांड पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार करना चाहिए. यहां मुख्य रूप से खीर, जौ और खोवे के पिंड से पिंडदान किया जाता है. अक्षयवट का पिंडदान संपन्न होने के बाद पिंडदानी को गयापाल पंडा से आशीर्वाद लेना चाहिए. गयापाल पंडा से सुफल विदाई के बाद ही पिंडदानी अपने घरों को वापस लौटते हैं.

"अंतिम दिन आश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि शनिवार को अक्षयवट में पिंडदान करने का विधान है. जो पिंडदानी गया जी आते हैं, उन्हें अक्षयवट में अवश्य पिंडदान करना चाहिए. अंतिम दिन का पिंडदान यहां जरूरी है. अक्षयवट में पिंडदान से पितरों-पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

मोक्ष भूमि गयाजी में पितृपक्ष मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मायने रखता है. पितृपक्ष मेला पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन अवसर प्रदान करता है. सनातन धर्म में इस मेले का विशेष स्थान है, जहां देश-विदेश से लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं. इस पावन भूमि पर तर्पण करने से पूर्वजों को सीधा बैकुंठ धाम प्राप्त होता है.

माता सीता और अक्षयवट की पौराणिक कथा

युगों-युगों से विराजमान पुराण शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में माता सीता और अक्षयवट की कहानी सामने आती है. कथा के अनुसार माता सीता ने श्रीराम और लक्ष्मणजी की अनुपस्थिति में अपने ससुर राजा दशरथ का बालू के पिंड से पिंडदान किया था. जब श्रीराम लौटे तो माता सीता ने प्रभु राम को इस पिंडदान के संबंध में विस्तार से बताया. इस पर भगवान राम ने इस अनोखे पिंडदान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य मांगे थे.

पिंडदान करते पिंडदानी (ETV Bharat)

सच बोलने पर अमरत्व का वरदान

माता सीता ने साक्ष्य के रूप में फल्गु नदी, गौ माता, तुलसी, ब्राह्मण और अक्षयवट का नाम लिया था. किंतु, अक्षयवट को छोड़कर अन्य सभी ने भगवान राम के सामने झूठ बोल दिया. इसके बाद माता सीता ने अक्षयवट को अमरत्व होने का अनमोल वरदान दिया. वहीं, झूठ बोलने पर शेष चारों को कुपित होकर जीवनभर के लिए श्राप दे दिया. माता सीता के अमरत्व के वरदान के बाद से अक्षयवट युगों-युगों से गयाजी में शान से विराजमान है.

गयाजी में उमड़े तीर्थयात्री

गयाजी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पितृपक्ष मेला 2026 में गुरुवार की संध्या तक 46 lakh 70 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं. शुक्रवार तक यह संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी. जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन के रिकॉर्ड आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से गयाजी पहुंचने वाले कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या इस बार 50 लाख के आंकड़े को पार कर सकती है.

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