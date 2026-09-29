ETV Bharat / state

Pitru Paksha 2026: आज इन वेदियों पर पिंडदान करने से मिलेगा मोक्ष, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास

पितृपक्ष मेला 2026 ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले का मंगलवार को पांचवां दिन और श्राद्ध कर्म का चौथा दिन है. श्राद्धकर्म के चौथे दिन अलग-अलग वेदियों पर पिंडदान का विधान है. इसका महत्व भी अलग है. गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि चौथे दिन क्रमशः धर्मारण्य, मातंगवापी और बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे पिंडदान का नियम है. हालांकि बोधिवृक्ष के निकट बहुत कम लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं. लेकिन, धर्मारण्य, मातंगवापी वेदियों पर पिंडदान अवश्य करना चाहिए.