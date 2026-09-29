Pitru Paksha 2026: आज इन वेदियों पर पिंडदान करने से मिलेगा मोक्ष, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास
पितृपक्ष मेले के पांचवें दिन धर्मारण्य, मातंगवापी वेदियों पर पिंडदान करना चाहिए. इससे प्रेत बाधा से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 29, 2026 at 7:18 AM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले का मंगलवार को पांचवां दिन और श्राद्ध कर्म का चौथा दिन है. श्राद्धकर्म के चौथे दिन अलग-अलग वेदियों पर पिंडदान का विधान है. इसका महत्व भी अलग है. गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि चौथे दिन क्रमशः धर्मारण्य, मातंगवापी और बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे पिंडदान का नियम है. हालांकि बोधिवृक्ष के निकट बहुत कम लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं. लेकिन, धर्मारण्य, मातंगवापी वेदियों पर पिंडदान अवश्य करना चाहिए.
"आश्विन कृष्ण तृतीया की तिथि मंगलवार को इन दोनों वेदियों धर्मारण्य, मातंगवापी में पिंडदान किया जाएगा. इससे पहले पिंडदानी को सरस्वती नदी में स्नान करना अनिवार्य है. ऐसा करने से ही पिंडदान सुफल होता है और पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
धर्मारण्य वेदी पिंडदान का महत्व
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि धर्मारण्य वेदी पर पिंडदान के बारे में पुराणों में दिया गया है. यहां सबसे पहले पिंडदान करना चाहिए. इसका महत्व महाभारत काल से जुड़ा है. शास्त्रों में वर्णित है कि इस पिंड वेदी पर धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं का पिंडदान किया था. धर्मराज युधिष्ठिर ने यहां त्रिपिंडी श्राद्ध किया था. इस वेदी पर पिंडदान करने से पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं.
"धर्मारण्य वेदी पर पिंडदान करने के बाद अष्ट कमल आकार के रूप में कुएं में पिंड को विसर्जित किया जाता है. इसके बाद पिंडदानी मातंगवापी के लिए रवाना होते हैं." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
मातंगवापी वेदी पर पिंडदान का महत्व
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार के अनुसार मातंगवापी वेदी पर पिंडदान का विशेष महत्व है. यहां मातंगेश शिवलिंग है. पिंडदानी पिंड को भगवान मातंगेश शिवलिंग पर अर्पित करते हैं. इससे पितरों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसका जिक्र पुराणों और शास्त्रों में भी है.
10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला
बता दें कि गयाजी में 25 सितंबर से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हुई है. 17 दिनों तक चलने वाला यह मेला 10 अक्टूबर को महालया तक चलेगा. इस दौरान देश-विदेश के तीर्थयात्री अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए गयाजी पहुंचेंगे. गयापाल पंडा की मानें तो गयाजी में अब तक 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पिंडदान किया है.
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