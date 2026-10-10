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Explainer: 16 दिनों में 1200 करोड़ का कारोबार, जानें पितृ पक्ष मेले में कहां हुए कितने खर्च?

पितृ पक्ष मेला में व्यवसाय ( ETV Bharat )

गया : पितृ पक्ष मेला सिर्फ धार्मिक आस्था और पितरों के मोक्ष का पर्व नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी बड़ा अवसर लेकर आता है. इस बार 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो कारोबार में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है. पूजा सामग्री से लेकर रहने, खाने, ट्रांसपोर्ट, वस्त्र और अन्य चीजों के कार्यों के कारोबार में उछाल आया है.

जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस पूरे मेले अवधि (25 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026) के दौरान 51 लाख 30 हजार 110 श्रद्धालु गया पहुंचे थे. गयाजी में अगर एक पिंडदानी औसतन 3000 रुपए खर्च करता है तो आने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या के अनुसार राशि 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है. हालांकि अनुमानित आंकड़ा 1200 करोड़ आंका गया है.