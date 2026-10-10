Explainer: 16 दिनों में 1200 करोड़ का कारोबार, जानें पितृ पक्ष मेले में कहां हुए कितने खर्च?
51 लाख तीर्थ यात्रियों ने गयाजी को दिया बड़ा व्यापार. पढ़ें सरताज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 9:05 PM IST
गया : पितृ पक्ष मेला सिर्फ धार्मिक आस्था और पितरों के मोक्ष का पर्व नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी बड़ा अवसर लेकर आता है. इस बार 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो कारोबार में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है. पूजा सामग्री से लेकर रहने, खाने, ट्रांसपोर्ट, वस्त्र और अन्य चीजों के कार्यों के कारोबार में उछाल आया है.
जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस पूरे मेले अवधि (25 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026) के दौरान 51 लाख 30 हजार 110 श्रद्धालु गया पहुंचे थे. गयाजी में अगर एक पिंडदानी औसतन 3000 रुपए खर्च करता है तो आने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या के अनुसार राशि 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है. हालांकि अनुमानित आंकड़ा 1200 करोड़ आंका गया है.
प्रति व्यक्ति के खर्च से लगाएं अंदाजा
चैंबर ऑफ कॉमर्स (गया) के अध्यक्ष प्रमोद भदानी कहते हैं कि गया रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र, होटल, पिंड वेदियों तक आने जाने के स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन (ओटो-टोटो) पर प्रति व्यक्ति 300 रुपए खर्च करता है. पूजा सामग्री औसतन 750 रुपए, होटल पर 750 रुपये, भोजन 500 रुपए, बर्तन खरीदारी पर 500 रुपए और अगर 500 रुपए भी दक्षिणा देता है तो ये राशि 3300 से ज्यादा हो जाती है. इसमें घर से आने जाने के किराए और अन्य खर्च जोड़ दिए जाएं तो राशि 5000 तक पहुंच जाती है.
''चूंकि पिंडदान करने पहुंचे लोगों में पति-पत्नी साथ होते हैं, ऐसे में आंकड़ा घटता-बढ़ता रहता है. यहीं नहीं एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 लाख पिंडदानी अपनी गाड़ी से गयाजी पहुंचे थे इस लिहाज से भी आंकड़ों पर फर्क पड़ता है. वहीं दान-दक्षिणा देने के वक्त भी अलग-अलग रूप से लोग पैसा देते हैं इससे भी आकड़े पर फर्क पड़ता है. होटल के साथ साथ पिंडदानी धर्मशाला और अन्य जगहों पर भी शरण लेते हैं इसलिए उनके ठहरने का किराया अलग होता है. ऐसे में सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 1200 करोड़ के व्यवसाय का आंकड़ा बताया है.''- प्रमोद भदानी, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स (गया)
2500 करोड़ के गणित को समझिए
प्रमोद भदानी की मानें तो ये मेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ गया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा व्यापार देता है. वो कहते हैं कि इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है तो वहां से उसके पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं. घर से लेकर गयाजी में ठहरने, भोजन, ट्रांसपोर्ट, पूजा सामग्री और अन्य चीजों पर अगर औसतन 5000 रुपए भी प्रति व्यक्ति भी खर्च होता है तो 51 लाख 30 हजार 110 श्रद्धालुओं के अनुपात में यह राशि 2500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा.
पंडा मणी लाल बारीक भी कहते हैं कि गयाजी में मेला क्षेत्र में 1000-1200 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ होगा. इसमें एक बड़ी राशि पिंडदान, कर्मकांड सामग्री (जिनमें पीतल बर्तन, पिंडदान सामग्री, कपड़ा, फूल, माला, मिठाई, पंडा और पंडित जी की दक्षिणा) भी शामिल हैं. हालांकि मेला में आने वाले यजमानों की ओर से अपने पुरोहितों को कितनी राशि दी गई होगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है. सिर्फ सामग्री, भोजन, स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन, आवासन और अन्य सामग्री की खरीदारी के व्यापार की बात की जाए तो 1000 से 1200 करोड़ रुपए हो जाएंगे.
भोजन में 125 करोड़ के हैं आंकड़े
यह अनुमानित खर्च के कई अलग-अलग क्षेत्र को मिलाकर है. सबसे बड़े क्षेत्र में भोजन भी शामिल है. स्थानीय व्यापारिक प्रतिनिधियों के मुताबिक श्रद्धालुओं ने भोजन पर करीब 125 से 150 करोड़ रुपए खर्च किए. इसमें छोटे भोजनालय, सड़क किनारे खाने की दुकान, मिठाई की दुकान, कैटरर, रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालय शामिल हैं, जिनके विक्रेताओं को बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं से फायदा हुआ है.
250 करोड़ की पूजा सामग्री
पूजा सामग्री और बर्तनों के कारोबार के अनुमान में लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक का लगाया गया है. इसमें पिंडदान और श्राद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ श्रद्धालु परिवारों द्वारा खरीदे जाने वाले बर्तन भी शामिल हैं. जौ का आटा, तिल, फूल, अगरबत्ती, मिट्टी के दिये और अन्य धार्मिक सामग्री की मांग भी इस बार काफी बढ़ गई थी. पीतल का बर्तन भी काफी खरीदे गए हैं. ऐसे में ये राशि बढ़ भी सकती है.
होटल धर्मशाल का भी बड़ा व्यापार
होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कहते हैं कि 16 दिनों के मेला में होटल और टूर एंड ट्रेवल्स क्षेत्र का भी संयुक्त रूप से करीब 225 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया गया है. इसमें गया जी शहर के होटल से लेकर बोधगया के होटल शामिल हैं. हालांकि होटल कारोबार का आंकड़ा उद्योग की शुरुआती उम्मीद से कम माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्यावसायिक होटल के बजाय धर्मशालाओं और सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई आवासीय सुविधाओं में भी ठहरे हैं. फिर भी होटल और टूर एंड ट्रेवल्स क्षेत्र में 225 करोड़ का व्यापार माना जा सकता है.
परिवहन में हुआ है 10 करोड़ का व्यापार
मणि लाल बारीक कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो बताता हो कि गयाजी तीर्थ के लिए श्रद्धालु सामूहिक रूप से रेलवे और बस किराए पर कितना खर्च करते हैं. हालांकि गयाजी शहर में ट्रांसपोर्ट खर्च की अनुमानित राशि 10 करोड़ से अधिक का हो सकता है, जो स्थानीय परिवहन के रूप में हुआ होगा. श्रद्धालुओं के द्वारा कई स्थानों पर छोटी बड़ी गाड़ियों, टैक्सी, ई-रिक्शा, ऑटो का उपयोग किया जाता है.
5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलता है रोजगार
प्रमोद भदानी कहते हैं कि इस पूरे मेला अवधि में अगर देखा जाए तो 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी सीधे तौर पर मिलता है. इसमें मेला में बेचने वाले छोटे-बड़े सामानों के व्यापारी भी होते हैं. अगर सभी पिंड वेदियों के पास छोटी बड़ी दुकानों को जोड़ लिया जाए तो संख्या 50 हजार से कम नहीं मानी जाती है. एक दुकान में दो लोग तो रहते ही हैं. इस के अलावा प्रेतशिला पर्वत में डोली उठाने से लेकर पानी, चार्ट, खाने पीने के अन्य सामान, गाड़ी ड्राइवर, खिलौने, पिंड सामग्री की दुकानें, बर्तन आदि की दुकानें शामिल हैं.
''विष्णु पद, सीता कुंड, बोधगया, राम शिला और अन्य पिंड वेदियों की जगह हैं. जहां एक छोटे होटल में कम से 3 व्यक्ति काम करते हैं. इसके अलावा मजदूर से लेकर गाड़ी चालक सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं. उसके अलावा हर पंडा के यहां तीर्थ यात्रियों की अगुवाई और सेवा के लिए कम से कम 10 व्यक्ति रहते हैं. इस तरह से देखा जाए तो 5 लाख लोगों का रोजगार होता है.''- प्रमोद भदानी, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स (गया)
सरकारी खजाने में पहुंचती है मोटी राशि
पंडा मणी लाल बारीक कहते हैं कि पितृ पक्ष मेला से सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही रोजगार नहीं होता है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों की राशि मिलती है. पितृ पक्ष मेला में ट्रेन, हवाई मार्ग और रोड मार्ग से आने वाले यात्री किराए से लेकर ईंधन तक में टैक्स देते हैं. अगर कोई यात्री पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कश्मीर से बाई रोड आते हैं तो उन्हें सरकार को परमिट के लिए पैसे देने होते हैं. सामग्री पर लगने वाले जीएसटी टैक्स आदि अलग से हैं. इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी खजाने में 100 करोड़ से कम नहीं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से राशि पहुंचती है.
पिछले 5 सालों का आंकड़ा क्या कहता है?
पिछले आंकड़ों को देखें तो साल 2022 में कुल 9 लाख 40 हजार श्रद्धालु गयाजी पहुंचे थे, जिसका अनुमानित व्यापार 150 से 200 करोड़ बताया गया था. जबकि वर्ष 2023 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ कर 29 लाख 89 हजार हो गई थी. 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के व्यापार की अनुमानित राशि आंकी गई थी.
2024 में तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 30 लाख 59 हजार थी. इस साल भी व्यापारिक संगठनों के द्वारा 500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यापार के आंकड़े दिए गए थे. पिछले साल 2025 में 34 लाख 79 हजार श्रद्वालु गयाजी पहुंचे थे. 2025 में लगभग 600 करोड़ का व्यापार बताया गया था. चूंकि इस साल आंकड़ा 51 लाख के पार है और महंगाई भी पिछले सालों की तुलना में अधिक है इसलिए अनुमानित व्यापार का आंकड़ा 1200 करोड़ आंका गया है.
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