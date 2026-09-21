सालों बाद पितरों का बना काल संयोग, खास तिथियों पर मिलेगा पितृ-मातृ ऋण से छुटकारा
श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कब से हो रही है, इस बार का पितृपक्ष पक्ष क्यों विशेष है, अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 5:45 PM IST
PITRU PAKSHA 2026 START DATE : सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह से ही पितृ पक्ष की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पितरों को शांत करने के लिए विशेष पूजा पाठ किया जाता है. पितृ पक्ष में पितरों का आवाहन किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है.
कब से शुरू हो रहा पितृ पक्ष
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है, टोटल 16 श्राद्ध होते हैं जिसमें 26 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है और 10 अक्टूबर तक पित्र पक्ष रहेगा. इस तरह से 26 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में 16 श्राद्ध होंगे जो कि पूर्ण तिथि है.पूर्ण तिथि जब कृष्ण पक्ष में होती है तो वो पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि खंडित कोई भी तिथियां न होने के कारण, ये बहुत शुभ माना गया है.
जिनके पूर्वज नहीं रह गए हैं और तीसरा साल चल रहा है वो अपने घर में पितरों को बुलाएं, पितृपक्ष में पूर्वज भी अपने घर में आने को इच्छुक होते हैं. ऐसे में उन्हें घर में बुलाकर एक चबूतरा बनाकर के उस पर बैठाएं और श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन सुबह स्नान करके जल से, दूध से तर्पण करें. तिली चावल और जौ चढ़ाएं और जो भी भोजन घर में बनता है, वो भोजन दोना व पत्तल में रखकर जल घुमा दें. शाम के समय दीपक जला दें तो पितर देव बहुत प्रसन्न होते हैं."
पितृपक्ष जो की 26 सितंबर दिन शनिवार से शुरू हो रहा है, 27 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का मुख्य श्राद्ध होगा, दिन रविवार है. इसका समापन 10 अक्टूबर शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा.
पित्र पक्ष की नवमीं तिथि क्यों विशेष ?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि पित्र पक्ष में 16 तिथियों में नवमी तिथि ही ऐसी है, जो माता के लिए रखी गई है. माता के पूजन के लिए मातृ नवमी तिथि ही होती है, उस दिन सभी पूर्वज माताओं का तर्पण करें, पूजन करें. पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करें.
मातृ पित्र ऋण से पाएं छुटकारा
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "जो व्यक्ति अपने माता-पिता को बैकुंठ धाम पहुंचाना चाहते हैं, जिनके मां पिताजी नहीं रहे हैं और 3 साल पूरे हो गए हैं, तो पिता जी के लिए गया जी में जाकर विधि विधान से पिंडदान करें, जिससे पूर्वज मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे, जिनकी माता जी नहीं रह गई हैं, तो माता जी के लिए सीधा बद्री धाम में जाकर तर्पण करें, पिंडदान करें. मां को बद्री नाथ में जाकर बैठाएं, तो पित्र ऋण से छुटकारा मिल जाता है. शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग अपने माता पिता के लिये अंतिम श्राद्ध गया जी और बद्रीनाथ में कर देते हैं उनको पितृऋण और मातृ ऋण से छुटकारा मिल जाता है और पुत्र होने का सही अर्थ निकलता है. उस घर में शांति रहती है और घर में उन्नति होती है और घर में अकाल मृत्यु नहीं होता है."
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ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि 16 दिवसीय पित्र पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक के दौरान मां भरणी पंचांग तिथि के साथ भरणी नक्षत्र और माघ श्राद्ध द्वादशी तिथि के साथ मघा नक्षत्र जैसे बेहद पवित्र और दुर्लभ नक्षत्र योग पड़ रहे हैं. धार्मिक मान्यता है की इस विशेष योग में किए गए श्राद्ध कर्म को गया में किए गए पिंडदान के समान पुण्य दाई माना गया है.